港商18年前將Circle K引入越南　成「便利店大王」？

在香港，便利店是生活的一部分，令人意想不到的是，在東南亞的越南，當地的Circle K竟然是由香港商人經營，而且正是我們熟悉的「米王」——金源米業。



作為香港家傳戶曉的品牌，金源米業與越南的緣分由來已久。由於越南是重要的大米出口國，金源很早便在當地進口大米並開設米廠。

經過詳盡的市場調研後，金源決定進軍零售業，嘗試經營便利店。2008年，他們在胡志明市最熱鬧的第一郡開設了首間分店，這也是越南第一間24小時營業的便利店。

首個外國便利店品牌

金源米業行政總裁（CEO）林世豪（Anthony）分享了當初的決策過程。他表示，當時越南剛開始對外開放，充滿投資機會。他觀察到世界各地已有許多成功的便利店上市案例，數據顯示這是一門可行的生意。

米業與便利店零售看似風馬牛不相及，由零開始發展並非易事。林氏家族當時從中國與越南的「糧店」中獲得靈感。這兩個國家曾長期實行計劃經濟，民眾需憑票券到糧店兌換物資。隨著經濟改革，這些糧店逐漸式微。林世豪提到，由於金源與越南當地的糧局關係良好，便決定複製此模式，將傳統糧店轉化為現代便利店。18年來，越南Circle K已由一間分店擴展至521間，遍佈南北主要城市。

金源米業CEO林世豪說，加入麻辣風味的關東煮深受越南顧客歡迎。（劉耀洋攝）

勁吸年輕人：麻辣燙fusion關東煮?

越南擁有超過一億人口，是東南亞最具潛力的消費市場之一。年輕的消費群體與急速擴大的中產階層，為市場注入了蓬勃活力。在胡志明市街頭，隨處可見咖啡店與充滿庶民風情的小販檔，當地人習慣坐街邊矮凳喝咖啡， Circle K卻成功突圍，成為年輕人的熱門聚腳地。林世豪指，雖然越南街頭隨處都有咖啡，但Circle K提供的是符合當地口味、衛生安全且能快速購買的產品。

其實那些年輕人很喜歡來這裏喝我們的咖啡，因為我們沖的味道和他們（街頭）一般的滴滴（越南）咖啡是一樣的味道，但是我們快捷，衛生也好味。 林世豪（Anthony）

除了多元化的零食，即食食品（Ready-To-Eat）也一樣受歡迎。

在日本、台灣、香港等便利店成熟的地區，「在地化」是成功的關鍵。正如日本有飯糰、香港有魚蛋，越南Circle K也推出了融入當地特色的熟食，包括越式法包和包點。「我們亦都有一些叫做饅頭，饅頭中有時有些肉，有時有些鵪鶉蛋在裏面。另外一樣受歡迎的就是關東煮，但不是一般的關東煮，是越南口味帶點麻辣。」林世豪介紹。

7-Eleven、韓國GS25、FamilyMart搶佔市場

目前在越南零售市場的勢力版圖中，Circle K的分店數量遙遙領先。但隨著市場潛力爆發，競爭也日趨激烈。近年來，多個外資品牌相繼進駐，包括稱霸東南亞多國的 7-Eleven、韓國的 GS25、日本的 FamilyMart 以及AEON旗下的Ministop。

（香港01製圖）

林世豪分析，相比成熟市場，越南大約每五萬人才擁有一間便利店，成長空間巨大。他舉例說，台灣 2,700萬人口中，單一品牌的便利店就可達6,000多間；泰國7,000萬人口則有 1.2 萬間便利店。相比之下，擁有一億人口的越南，發展潛力依然驚人。

面對來勢洶洶的對手，特別是近年迅速擴張的韓國品牌GS25（已在越南開設約400間分店），林世豪抱持開放態度。他認為有競爭才有進步，越南市場廣闊，足以容納日本、韓國、新加坡及港資企業共同參與，競爭能推動行業優化。

越南Circle K分店超過500間，是第一大外國便利店品牌。（劉耀洋攝）

自營物流中心 供應南北逾500分店

隨著分店網絡急速擴張，林世豪遇到了零售業最核心的挑戰：物流。在越南，物流配送的複雜程度遠超預期。當分店數量達到數百間時，傳統供應商的「點對點」送貨模式已無法負荷。

為了應對此問題，金源於2018年成立了專屬物流公司，設立兩個龐大的中央倉，全面負責全國16個城市、500多間分店的配送。這兩座物流倉配備了完善的運輸工具，每日運送高達 155 噸貨物。

除了配送效率，庫存管理也是一大考驗。過多庫存會積壓資金，過少則會導致缺貨。為此，公司引入了AI訂單系統（AI ordering）。系統會預測分店的需求變化，針對每一個 SKU（庫存單位）進行精確預估，將物流系統優化至自動化水平。

儘管已成為越南規模最大的外資便利店，Circle K依然面臨品質掌控、物流效率與擴張速度之間的平衡挑戰。林世豪強調，金源不會停下腳步，將持續投入人才培訓，並在更多城市開設分店，務求在越南零售戰場中保持領先地位。