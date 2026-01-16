歐盟南美貿易協定拖足逾25年　特朗普一朝「催化」促成

1月8日，憤怒的法國農民駕駛拖拉機，封鎖了巴黎鐵塔和凱旋門附近的道路，以此抗議歐盟即將與南美國家達成的貿易協定。他們擔心協定達成後，湧入的南美廉價農產品將衝擊本地產品，造成不公平競爭。

然而抗議並未得到想要的結果。歐盟1月9日抵禦來自以法國、波蘭為首陣營的反對，投票通過決議，同意與南方共同市場（Mercosu）國家——即巴西、阿根廷、烏拉圭、巴拉圭四國，簽署具里程碑意義的自由貿易協定，創建一個覆蓋逾7億人、世界最大的自由貿易區之一。這個已拖足逾25年的談判，在反覆無常的特朗普（Donald Trump）二次上台「催化」下，終於來到了終點。



協定包含什麼內容？

該協定的達成，意味着兩個貿易集團將減免之間約40億歐元（約363億港元）的出口關稅。南方共同市場將在15年內取消對91%歐盟出口商品的關稅，包括取消目前對歐洲汽車徵收的35%關稅、27%的葡萄酒關稅，以及烈酒的35%關稅。

2025年6月4日，德國拉施塔特（Rastatt），圖為德國汽車製造商平治（Mercedes-Benz，又譯梅賽德斯-奔馳）工廠的生產線。（Reuters）

而作為交換，歐盟則將在10年內逐步取消對南方共同市場92%出口商品的關稅，讓南美的農產品更容易進入歐洲市場。此外，歐盟將額外開放9.9萬噸南美牛肉進口配額，南方共同市場則將給予歐盟3萬噸芝士免關稅配額。協定還將保護「Parmigiano Reggiano」等歐洲知名品牌，防止仿冒品流通。

農民成談判最大阻力

歐盟和南方共同市場間的貿易協定談判，早在1999年就已開始。但因為來自歐洲農民群體的反對，導致談判一度停滯多年。直至2016年，各國領導人日益頻繁使用保護主義政策的趨勢，促使磋商重新取得進展。2019年，雙方達成部分原則協議，後於2023年至2024年對環保標準等議題進行進一步磋商，並在2024年完成談判。

歐盟多數農產品的產量不及南美地區，且受到更嚴格的環保、動物福利、食品安全等標準約束，導致成本提高。此外，歐洲對南美農業加劇森林砍伐的擔憂、雙方相互衝突的法規等，導致談判多年來舉步維艱。

歐盟農民又擔心貿易協定將導致拉美的廉價牛肉、家禽和糖衝擊歐洲市場，有人甚至將這項協定戲稱為「以牛易車」，暗示最終的贏家將是南美的農民和歐洲的工業界。

法國農民2026年1月13日駕駛拖拉機赴巴黎示威，抗議歐盟與南方共同市場的自由貿易協定（Reuters）

作為歐盟最大的農業國，法國不出所料帶頭抗議。總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示該協定給歐盟帶來的經濟效益微乎其微，稱「這無法正當化將敏感且關鍵的農業部門暴露於糧食主權風險之下的行為」；法國農業部長熱納瓦爾（Annie Genevard）則指責南美農業對環境造成的破壞，且對其牛肉和家禽等肉類產品中使用激素表示擔憂。

而另一邊，作為歐盟最大工業國、一直積極推動該協定簽署的德國，其總理默茨（Friedrich Merz）反而誇讚該協定是「歐洲貿易政策的一個里程碑」，稱該協定將有助歐盟加強與南美夥伴的經濟和貿易關係，對德國和歐洲均有好處。

在歐盟兩大核心國——德、法立場相左的局面下，意大利就變成了協定達成的關鍵所在。意大利起初也因衝擊本地農業為由持反對立場，但在歐盟同意於下一年度從預算中撥款450億歐元（約4,086億港元）用於扶持農民後，便倒戈支持，使協定最終獲得了按人口加權計算下的「合格多數」成員國支持。

特朗普「助力」協定達成

特朗普重返白宮後，全球動蕩局勢驟然加劇。美國不僅開始向全球掃射關稅，近期又突襲委內瑞拉、威脅要接管格陵蘭。而另一方面，中國崛起的競爭力亦在時時施壓各國企業。

歐洲對外關係委員會高級研究員德瑪萊（Agathe Demarais）表示,「對歐洲人來說，與新夥伴敲定自由貿易協定，是應對美國關稅、日益抬頭的保護主義，以及與中國貿易緊張局勢的最佳應對措施之一。」

2026年1月3日，美國總統特朗普、中央情報局（CIA）局長拉特克利夫（John Ratcliffe，左）及國務卿魯比奧（Marco Rubio，右）在海湖莊園監察美軍在委內瑞拉的軍事行動。（Getty）

曾與烏拉圭多屆政府合作的外交政策顧問巴特薩吉（Ignacio Bartesaghi）更是直言，「如果說這項協定的達成要歸功於誰，那就是國際環境。功勞在於特朗普的關稅戰、俄烏衝突，以及最近委內瑞拉發生的事件。」

因此，在日益動蕩的局勢下，急需實現貿易夥伴多元化的歐盟，在特朗普贏得2024年美國總統大選後不久，便加速完成了與南方共同市場的貿易協定談判，並在2026年初同意於1月17日在巴拉圭正式簽署協定。

意圖擴大在拉美影響力？

歐洲方面估計，到2040年，雙方約90%商品的關稅取消以及服務貿易簡化措施，將使歐盟出口增加490億歐元（約4,449億港元），南方共同市場出口增加90億歐元（約817億港元）。

然而，就整體經濟而言，這些數字佔比仍然很低：歐盟目前對南方共同市場的年度出口額為570億歐元（約5,175億港元），主要是汽車、化學品和機械產品，數額僅佔其GDP的0.47%。相較之下，歐盟對印太地區的商品出口額則高達4,000億歐元（約3.6萬億港元）。

2026年1月10日，在愛爾蘭阿斯隆，5歲的小女孩莉莉（Lily O'Shea）在農民抗議歐盟-南方共同市場自由貿易協定的活動中舉着標語。（Reuters）

因此正如馬克龍所言，協定將給歐盟帶來的經濟效益確實並不顯著，但對於正苦苦掙扎於美國保護主義和中國競爭的歐洲產業而言，新的機會至關重要。這些新契機將有助歐洲產業在失去其他市場份額的情況下維持規模。

高級研究員德瑪萊稱，「這項協定不僅關乎經濟層面。拉丁美洲是西方國家和中國激烈爭奪影響力的區域，若未能簽署歐盟-南方共同市場的自由貿易協定，恐將使拉美經濟體更推向中國的勢力範圍。」德瑪萊亦表示，「協定達成同時表明，歐洲人正認真推動出口市場多元化，擺脫對美國的依賴。」