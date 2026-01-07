特朗普繼續炒作「併吞格陵蘭」：為何需要認真對待？

在委內瑞拉成功進行了一場「擄人（馬杜羅）勒索（石油送美）」之後，特朗普（Donald Trump）可算是意氣風發，伊朗、古巴、哥倫比亞、墨西哥全部都落入他潛在的打擊範圍之內。而其在第一任期已提出、上任初期又炒熱的「併吞格陵蘭」之論，又再浮上台面。

1月6日，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）公開表明不排除動用武力去奪取格陵蘭。「特朗普總統已讓外界清楚知道，取得格陵蘭是美國的國家安全優先事項，這對於在北極地區威懾我們的對手至關重要，總統及其團隊正在討論一系列方案，以實現這一重要的外交政策目標；當然，動用美軍始終是身為三軍統帥可運用的選項之一。」

此前一天，對特朗普攻擊委內瑞拉政策影響甚大的白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）更向CNN表明：「很明顯，格陵蘭應該是美國的一部份……沒有人會因為格陵蘭的未來而跟美國動武。」

米勒的妻子Katie Miller在特朗普向委內瑞拉發動攻擊的同一天也在社交平台X上發布了一張填滿了美國國旗顏色的格陵蘭地圖，並配上「很快」（SOON）一語。

在丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）警告特朗普不要再威脅併吞格陵蘭之後，特朗普自己繼續重覆美國為了國家安全需要得到格陵蘭的觀點。特朗普更嘲笑丹麥無力保衛格陵蘭：「你知道丹麥最近為了加強格陵蘭的安全做了什麼嗎？他們多加了一架狗拉雪橇。」

（事實上，經過特朗普2025年初的威嚇後，丹麥政府已宣布將會花費42億美元增加北極圈的防衛，將會在格蘭陵建立兩個軍事單位、一個北極圈指揮中心、兩艘船、一架海洋巡邏機，以及一些無人機和雷達系統。）

2025年6月15日，法國總統馬克龍（右）在格陵蘭島與丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen，左）和格陵蘭總理尼爾森（Jens Frederik Nielsen，中）參觀格陵蘭冰川時合影。（Reuters）

弗雷澤里克森1月5日更表明，如果美國攻擊一個北約國家來奪取格陵蘭，北約將會「瓦解」。雖然此等用詞頗為嚴厲，不過對於特朗普MAGA陣營內部的孤立主義者而言，北約瓦解是好事－－又多了一個理由去軍事吞併格陵蘭了。

1月6日，支援烏克蘭的「自願聯盟」（Coalition of the Willing）在巴黎開會，美國代表首次出席。雖然會議取得重大成果，英、法兩國簽下了宣言表明在俄烏停火後會在烏克蘭建立軍事樞紐來保衛烏克蘭，而同特朗普相識數十年的白宮和平特使威特科夫（Steve Witkoff）也同意了美國維和的角色，其角色預計將集中在前線監督停火之上。

不過，格陵蘭問題卻有點「喧賓奪主」。英、法、德、意、西和波蘭在場都發表了支持丹麥和格陵蘭主權的聯合聲明，表明只有丹麥和格陵蘭可以決定有關丹麥和格陵蘭的事務。「格陵蘭是屬於其人民的。」

2026年1月6日，法國巴黎愛麗舍宮：烏克蘭總統澤連斯基、法國總統馬克龍與英國首相施紀賢出席所謂的「自願聯盟」（Coalition of the Willing）峰會。三人在簽署關於在烏克蘭停火後部署軍隊的宣言後，共同舉行了記者會。（Reuters）

歐洲各國對於特朗普在委內瑞拉的「擄人勒索」一直淡然處之。去除正被國際刑事法院（ICC）調查反人道罪行的馬杜羅（Nicolás Maduro）是歐洲所樂見的，連較為疏美、同委內瑞拉有深厚文化淵源的西班牙左翼首相桑切斯（Pedro Sánchez）一開始也沒有批評特朗普的行動。他們對特朗普入侵委內瑞拉的結果是滿意的，只不過是不同意其手段而已－－而在歐洲在烏克蘭問題上「有求於美」之際，他們當然對於特朗普破壞國際秩序採取避之則吉和低調處理的態度。

但格陵蘭的問題卻不一樣。如果特朗普真的動武吞併，歐盟國家可控制的土地面積即時減一大截，而且北約土崩瓦解。在歐洲遠遠還未能建立起自己的聯防能力之際，這是他們所不能接受的結果。

2026年1月3日，美國佛羅里達州，國務卿魯比奧（Marco Rubo，左）與總統特朗普（Donald Trump，右）在海湖莊園舉行的記者會上發表講話，談及前一晚針對委內瑞拉發動的軍事行動。（Reuters）

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）1月6日就透過和美國國會議員的閉門會議為「併吞格陵蘭」一事降溫，表示特朗普自己及白宮官員的言論並不是美國即將軍事入侵格陵蘭的訊號（跟早前針對委內瑞拉的不同），而特朗普政府的目標只是想從丹麥手上收購格陵蘭。

不過，在特朗普威脅「併吞格陵蘭」的脈略之下，「被迫出售」和「軍事吞併」之間的距離其實非常近。

美國副總統萬斯（JD Vance）2025年3月就曾訪問格陵蘭。他除了批評丹麥的格陵蘭政策之外，更似乎支持格陵蘭獨立然後再加入美國。「我們預期將會發生的情況是，格陵蘭人將透過自決，選擇脫離丹麥獨立；屆時，我們將在此基礎上與格陵蘭人民展開對話。」

2025年3月28日，格陵蘭：美國副總統萬斯（JD Vance）視察了美軍位於該地的皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base）。（Reuters）

事態平靜了幾個月之後，特朗普又在聖誕節前夕任命了路易斯安那州州長蘭德里（Jeff Landry）為美國的格陵蘭特使。後者接受任命時就向特朗普表明：「能擔任這個志願職務為你效勞，致力於讓格陵蘭成為美國的一部分，是我的榮幸。這絕不會影響我擔任路易斯安那州州長一職！」

丹麥外長當時就對於其「致力於讓格陵蘭成為美國的一部分」之論表示「完全不可接受」。

在美國攻擊委內瑞拉之後，人們也發現有多架軍用運輸機突然抵達英國。軍事分析人士猜測美國是不是要在歐洲地區發動特別軍事行動。多數分析認為這是要拘押在委內瑞拉對開水域拒絕美國海岸防衛隊登船、然後更名兼改掛俄羅斯旗的「Bella-1」號油輪（現更名為「Marinera」）。不過亦有人半開玩笑地猜測這可以是要去擄走丹麥首相。

在格局上，格陵蘭和委內瑞拉其實也有幾分相似。

獲特朗普任命為格陵蘭特使的路易斯安那州州長蘭德里（Jeff Landry）。（Reuters）

在委內瑞拉，如今特朗普要求的不是由反對派掌政、恢復民主，而只是要委內瑞拉交出石油等天然資源，在外交上靠向美國，排除中國、俄羅斯、伊朗與委內瑞拉的各式合作。可是，這些條件，根據包括《紐約時報》在內等不同美國媒體的報道，馬杜羅早就向特朗普提出過。如今特朗普擄走了馬杜羅卻向馬杜羅原來的副手羅德里格斯（Delcy Rodríguez）提出同等條件，當中只得一個差別，就是「馬杜羅本人的去留」。

從整體地緣政治和商業利益的格局上來看，這個差別其實毫無實際意義。

同樣地，如今在格陵蘭的最大駐軍就是美軍。丹麥和美國歷年來有關格陵蘭的協議，也沒有明文限制美軍駐軍人數，美國如果要擴大基地，丹麥可算是無任歡迎。

至於格陵蘭的資源開發，丹麥和格陵蘭都一直歡迎美國投資，只不過當地開採資源困難，至今依然無人問津而已。

這張攝於2025年1月7日的照片中，可以看見美國國旗與格陵蘭島的旗幟。（Getty）

有歐盟外交官就表明，在現時的情況，美國在格陵蘭想做什麼就做什麼，根本沒有必要併吞格陵蘭。他們想來想去也想不出為何特朗普堅持要取得格陵蘭。

從格局上來看，格陵蘭是屬於美國的，還是屬於丹麥的，在地緣政治、區域安全、經濟發展的問題上，完全沒有實際上的區別。差別只在於，名義上格陵蘭是不是屬於美國的。

特朗普想要的就是這個名義上的差別，以及其背後美國擴大版圖的威風。

雖然路透社2025年5月時曾報道過特朗普政府考慮過把慣用於太平洋島國的《自由聯合協定》（COFA）用在格陵蘭之上，加太美軍的行動自由，並提供免關稅貿易待遇，不過這種細節上的調整顯然不是特朗普一心追求的。

2026年1月6日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在特朗普甘迺迪中心舉行的眾議院共和黨人年度議題集思會上發表講話時做出手勢。（Reuters）

對於特朗普而言，「併吞格陵蘭」比起介入委內瑞拉更容易。在北約瓦解的要脅之下，丹麥能夠不乖乖交出土地嗎？美國還沒有併吞格陵蘭，這只是美國的「不為」而非美國的「不能」。

這就是白宮副幕僚長那一句「沒有人會因為格陵蘭的未來而跟美國動武」背後的意思。但為何特朗普要自制而不為呢？