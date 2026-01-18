特朗普「擺平」委內瑞拉後為何劍指格陵蘭？美國眼中的「蛋糕」

在委內瑞拉之後，下一個問題顯然就是：特朗普（Donald Trump，又譯川普）下一個目標會是哪兒？畢竟老特這套打法，一旦摸清套路，多用幾次多贏幾次，很合理。而放眼門羅主義下的西半球，格陵蘭島，確實是一塊不錯的「蛋糕」。



這裏人口極少，只有五萬多人；在政治上又處在一種「半獨立」狀態——有自己的政府、法律和稅收體系，和母國丹麥的聯繫僅限於外交和防務。如果說委內瑞拉在美國眼裏是「南花園」，那格陵蘭就是「北花園」。

此前特朗普就說，美國「必須擁有」格陵蘭島，要通過軍事或經濟手段奪取其控制權。今年魯比奧（Marco Rubio）又說，美國計劃從丹麥手中「購買」該島。相關議題頻繁出現在國會聽證、智庫報告和媒體評論中。

如果拿下格陵蘭，對加拿大真是「三面包夾芝士」。（地球知識局授權使用）

格陵蘭的價值，除了地理位置以及「其主不能守」之外，更關鍵的，就是這最大島嶼的冰蓋之下，藏着幾乎完全沒被開發過的戰略資源。

僅根據目前已掌握的勘探資料，格陵蘭的戰略資源，就包括稀土（包括中重稀土）、鈾、鎳、鋅，以及近海油氣，有不少美國自己也會被卡脖子。

比如稀土，美國尤其缺中、重稀土。而格陵蘭島是世界上少見的除中國外，輕、中、重稀土樣樣不缺的地方，拿在手裏，真是雪中送炭。

且美國還是最大的鈾消費國之一，但本土產量極低，也是依賴進口。格陵蘭在上世紀中期就發現了多處鈾礦，目前已知礦點近30處，規模巨大，開發出來，足以改變鈾資源的世界格局。

再往下，鎳和鋅，美國同樣依賴進口。油氣資源，更是老特的傳統藝能，必須以「正確的方式流動」。

目前對格陵蘭的勘探成果基本都是島嶼外圍，尤其是有暖流經過的西南沿岸。說明我們所知的一切，都只是它的冰山一角。

目前的限制主要是：格陵蘭的開發條件極端苛刻。島上幾乎沒有公路系統，城市沒有陸路連接；氣候嚴酷，施工窗口期很短；缺人、缺電、缺通信、港口等各種基礎設施，幾乎都要從零建設。就像有的中國老闆去東西伯利亞淘金，但完全沒有開發條件一樣。前期投入巨大、回報周期極長。私人公司搞不了，但作為大國的戰略投資，又是另一回事。

也正因如此，格陵蘭的資源基本就沒怎麼開發過。

所以，美國會打格陵蘭麼？

有正方觀點認為：

美國想的不是短期成本，而是幾十年的供應鏈安全，是為戰爭狀態做準備。一旦未來世界重新走向資源陣營化，就應該先下手為強。

何況格陵蘭人口少、半獨立，丹麥又不能守。既然「美國優先」，搶就搶了。



有反方觀點認為：

佔領丹麥等於對北約盟友開戰，意味着一切結束，北約結束，跨大西洋關係結束，戰後形成的西方內部的安全感和合作結束，遠期代價極高。

更何況格陵蘭的資源不能立馬變現，前期投入有沒有結果誰知道呢？



更更何況，美國在格陵蘭本來就有軍事基地，只要再逼一逼，丹麥或許會給「除了主權外」的所有，打不如買。

當然，這不取決於格陵蘭的意志，而取決於美國和特朗普在多大程度上把它納入一個怎樣的安排，如果如此懸殊對比下，大國意志不可避免，那其他就只是過程。

