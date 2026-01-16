談特朗普「吞併」威脅　格陵蘭外長直播鏡頭前哽咽：壓力山大

美國總統特朗普（Donald Trump）一再揚言要「吞併」格陵蘭，面對此威脅，格陵蘭自治政府外長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）1月14日赴美磋商，她之後接受媒體訪問時一度在直播鏡頭前哽咽，稱倍感壓力，又稱正竭盡全力工作。



莫茨費爾特14日與丹麥外相拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）一起到白宮，與美國副總統萬斯（JD Vance）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）會談，拉斯穆森在會後稱「未能改變美方立場」。

53歲的莫茨費爾特在會後以視像方式接受格陵蘭媒體KNR直播訪問，她先指「儘管我們部門人手有限，但我們一直努力工作。我通常不會說這樣的話，但還是要說我們非常堅強，正在竭盡全力。但最近幾天，自然地…… 哦，我有些激動，感覺壓力很大。」

她繼續哽咽說道「近幾天很艱難，我們的準備工作很巨大，壓力不斷增加，但我想說政府內部很強大，我們的工作是確保格陵蘭人民在國內能夠感到安全，安居樂業。我們正全力以赴，繼續努力實現這一目標。」

歐洲多國近日派軍事人員到格陵蘭，以參加聯合演習，展示對當地的支持，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）同日則表示，向格陵蘭增派歐洲軍事人員的舉措，不會影響總統特朗普獲得當地的目標。