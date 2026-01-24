無國界醫生最新報告：去年全球衝突醫療護理受襲次數創新高

去年全球多地武裝衝突持續，當中針對醫療護理的攻擊已達紀錄新高。無國界醫生周三（21日）發表《醫療護理淪為標靶》（Medical care in the crosshairs）報告，綜合了現時的國際資料庫數據和組織人員的親身經歷，揭示包括國家在內的交戰方越發不尊重國際人道法，並日益逃避其在法律下須保護醫療設施、人員、病人及車輛的義務。組織呼籲各國必須遵守國際人道法、尊重平民生命、確保問責機制，並扭轉有罪免罰的文化。



衝突地區醫護及病人死亡人數一年翻倍

即使聯合國安理會十年前已通過決議，譴責針對醫療護理的攻擊行為，並呼籲終結有罪免罰現象。無國界醫生的最新報告顯示相關情況堪虞：在2025年，世界衛生組織「攻擊醫療護理監測系統」（Surveillance System for Attacks on Health Care）於全球一共錄得1,348宗醫療設施遇襲事件，當中造成1,981人死亡；衝突地區內醫護人員與病人的死亡人數顯著上升，較2024年的944人高出一倍——蘇丹是最受影響的國家，共1,620人被殺，其次為緬甸（148人）、巴勒斯坦（125人）、敘利亞（41人）及烏克蘭（19人）。

2025年5月，無國界醫生位於南蘇丹舊凡加克（Old Fangak）的醫院遭蓄意轟炸。©MSF

2024年醫療護理受襲大多歸咎國家

根據「衝突中醫療保護聯盟」（Safeguarding Health in Conflict Coalition）最新數據，2024年共錄得3,623宗針對醫療護理的攻擊事件，較2023年增加15%，以及較2022年激增62%；其中約81%針對醫療護理的暴力事件可歸咎於國家部隊。身處衝突地區並在當地受僱的救援人員尤其受影響：據援助工作者安全資料庫（Aid Worker Security Database）統計，2021至2025年期間，全球共有1,241名當地僱員被殺、1,006人受傷、604人遭綁架，分別佔人道工作者遇害總數的98%、受傷人數的96%，以及遭綁架人數的94%。

無國界醫生西班牙統籌岡薩雷斯（Raquel González）指出：「相較非國家武裝團體，國家部隊更可能發動空襲及使用炸藥 ，尤其在人口密集地區，這對保護醫療護理帶來具體挑戰。針對醫療人道援助的暴力行為會導致基本醫療服務中斷及人道組織撤離，使許多缺乏替代醫療資源的社區，喪失獲取醫療服務的途徑。衝突地區居民本已飽受暴力之苦，失去醫療服務更令其生活雪上加霜。」

2021年，無國界醫生在埃塞俄比亞提格雷（Tigray）的健康中心遭破壞。©MSF

醫療設施不再受到保護 須自證非軍事目標

在某些情況下，攻擊行為可能源於對國際人道法的誤解，或利用條約與習慣法中的灰色地帶。因此，社區與醫療設施不再自動被同等視為平民而受到保護，反而必須自證非軍事目標。無國界醫生倡議專家蘭恩（Erik Laan）表示：「交戰各方已將說法從『誤擊』，轉變為辯稱醫療設施與人道工作者在國際人道法下『喪失保護』。

此轉變往往反映出軍事必要性，已凌駕於保護平民及減輕平民傷害的義務之上。交戰方常漠視核心義務，例如在攻擊前提供及時警告的規定，導致醫療設施無法對『喪失保護』的指控作出回應，也未能疏散病人。」

2023年1月，無國界醫生位於烏克蘭赫爾松地區（Kherson Region）的一所醫院遭砲擊。©MSF

加強對國際人道法的尊重

2015年10月3日，美國一架AC-130炮艇轟炸阿富汗的無國界醫生昆都士創傷中心，一共殺害42人，其中包含14名組織員工；這是組織歷來遭受針對組織員工、病人及設施的最致命攻擊之一。

事發七個月後，在人道領域的倡議推動下，聯合國安全理事會通過第2286號決議，要求保護醫療設施與人員，呼籲終結肇事者免於懲處的現象，並尊重國際人道法。然而，逾十年後，武裝衝突中的醫療護理與人道行動仍持續遭受攻擊，情況甚至較以往更為嚴峻。

無國界醫生敦促各國必須遵守國際法，所有交戰方應建立適當的軍事行動機制，以確保醫療護理受保護，防止醫療設施被用作軍事目的，並將保障醫療工作納入軍事教條與決策體系；當國家未能遵守此類法律時，必須承擔相應責任，接受獨立調查團展開自主調查，並透明公開調查結果。