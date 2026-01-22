特朗普的「告別演說」——聯盟是暫時的，因為時代會改變

若華盛頓（George Washington）目睹2026年初達沃斯論壇上特朗普（Donald Trump）對歐洲盟友的咆哮式演講，他或許會苦笑，自己當年在《告別演說》中反覆告誡美國人「避免與外國結成永久同盟」，如今卻被自己的後繼者以最粗暴的方式兑現——不是放棄結盟，而是將盟友視為可榨取、可脅迫、甚至可吞併的對象。

特朗普與歐洲的告別之旅

2026年1月21日，瑞士達沃斯（Davos）。當特朗普站在世界經濟論壇（WEF）的講台上，宣稱「我們為北約（NATO）付款……而我們所要求的只是獲得格陵蘭（Greenland）」，全場陷入一種詭異的寂靜。這不是驚訝，而是震驚後的失語。一位歐洲外交官事後對BBC坦言：「那一刻，我感覺冷戰後的整個國際秩序在耳邊碎裂。」

特朗普沒有使用「合作」「夥伴關係」或「共同價值觀」這類西方政治話語中的陳詞濫調。他直白地說：「我們從未要求過任何東西……除非我決定動用過度的武力。」他緊接着補充：「但我不會那樣做。明白嗎？」這並非特朗普的克制，而是赤裸裸的威懾——武力不是選項，而是懸在頭頂的劍，隨時可落。

這已不是「美國優先」，而是「美國即強權」。

這場演講表面看是一場關於能源、安全與地緣政治的政策宣示，實質上，完全可以看作是特朗普精心策劃的「告別演說」——不是告別總統職位，而是告別二戰以來美國與歐洲之間那套以「共同價值觀」「多邊主義」和「跨大西洋團結」為基石的聯盟體系。

現在看來，與西方盟友的不斷告別是特朗普總統2.0以來的政治主軸之一。他埋葬了歐洲作為「平等夥伴」的幻想，摧毀了二戰以來由美國親手構建的「基於規則的國際秩序」。

歐洲的「痴情」幻滅

「他們轟炸加沙時，丹麥人什麼也沒說，因為美國是盟友……

他們綁架馬杜羅（Nicolás Maduro）時，丹麥人什麼也沒說，因為美國是盟友……

現在美國要搶你的格陵蘭島了，丹麥人拒絕的理由竟然是：『我們不會讓中國人來！』」

這段在X瘋傳的諷刺文案，道出了歐洲戰略自主缺失的悲劇。幾十年來，歐洲在安全上依賴美國，在經濟上追隨美元，在外交上默認「價值觀同盟」。即便面對伊拉克戰爭、關塔那摩（Guantánamo Bay）、斯諾登事件，歐洲也選擇沉默。他們相信，只要忠於「西方陣營」，就能共享和平與繁榮。

但特朗普撕碎了這張温情面紗。在他眼中，盟友不是夥伴，而是債務人、附庸，甚至是障礙。當丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）強調「主權不可談判」時，特朗普卻回敬：「二戰時你們僅抵抗了六小時就向德國投降了。」

更令人不安的是，他將二戰歷史武器化：「沒有我們，你們現在都得說德語，也許還會說點日語……」「戰後，我們把格陵蘭還給了丹麥。我們當時有多蠢才會那麼做？但我們確實還了。可他們現在多麼忘恩負義？」……這不是歷史回顧，而是羞辱（歐洲），是權力對忠誠的踐踏。

可悲的是，歐洲內部至今仍有人幻想「這只是特朗普的個人風格」。殊不知，特朗普主義（Trumpism）已非邊緣思潮，而是美國政治主流的一部分。正如《金融時報》所評：「這不是一個瘋子的胡言亂語，而是一個帝國對其附庸的正式通知。」

這場演講，實為「美利堅帝國2.0」的成立宣言。它宣告：舊秩序已死，新規則只有一條——強權即公理。而歐洲，不再是盟友，而是待價而沽的附庸。

西方還要跟着美國演戲嗎？

就在特朗普發表這番「告別演說」的前一天，加拿大總理卡尼（Mark Carney）在同一論壇發表了被《紐約時報》稱為「幾十年來最重要的國際關係講話」。他的核心論斷斬釘截鐵——「基於規則的舊秩序已經終結，且將一去不返。」

卡尼沒有點名美國，但字字指向特朗普主義。尤為關鍵的是，卡尼提出「基於價值的現實主義」（values-based realism）——不再做理想主義的「傻白甜」，也不盲目追隨霸權。他宣佈加拿大正加速與中國、卡塔爾、歐盟建立多元戰略伙伴關係，並直言：「在當前局勢下，中國比美國更穩定、更可預測。」

諷刺的是，特朗普在演講中還特意嘲諷卡尼：「他可一點也不感激……但他們應該感謝我們，感謝加拿大靠美國而存在。」

法國總統埃馬克龍（Emmanuel Macron）緊隨卡尼之後呼籲「戰略自主」；德國暫停美歐數字貿易談判；歐盟啟動「反經濟脅迫機制」。正如卡尼所言：「懷舊不能成為我們的戰略。」舊日温情已成枷鎖，唯有清醒才能自保。

但覺醒不等於獨立。歐洲在防務、科技、能源等領域仍深度依賴美國。正如挪威學者貝牧思（Asle Toje）所言：「要擺脱這種依賴，代價高昂且極其困難。」然而，若繼續沉溺於「美國終將回歸理性」的幻想，歐洲恐將成為下一個委內瑞拉——主權完整被無視，資源被接管，尊嚴被踐踏。

特朗普不斷嚴厲指責歐洲政治出現了重大問題，甚至暗示用「顏色革命」來改造歐洲，同時又借用俄烏衝突和貿易關稅等壓榨歐洲的根本利益。（資料圖）

「聯盟是暫時的，因為時代會改變」——這雖非喬治·華盛頓的原話，但其精神內核貫穿於他的《告別演說》：警惕外國糾纏，珍視國家統一，遠離黨爭與地域分裂。

然而今天的美國，恰恰背離了華盛頓的全部忠告。美國兩黨之間的煽動與報復已上升到生死惡鬥；它深度捲入全球衝突，並強迫世界選邊站隊；它不再維護盟邦團結，而是以「美國優先」為名撕裂跨大西洋紐帶。

真正的告別，從來不是一場演講，而是一個時代的謝幕。