泰國衛生部：果蝠驗出強毒性尼帕病毒　3座國際機場對旅客篩查

泰國衛生部門近日表示，部份泰國果蝠被驗出體內含有強烈的尼帕病毒（Nipah Virus），惟泰國境內暫時未有任何確診個案，更大的威脅來自疫情爆發國家入境的感染者。



《曼谷郵報》1月27日（周二）報道，為防止尼帕病毒在當地爆發，官員禁止在有蝙蝠被驗出體內含有尼帕病毒的地區設立養豬場。此舉旨在阻止蝙蝠透過豬隻將病毒傳播給人類。

一位官員表示：「儘管泰國國內尚未出現確診病例，但對其他國家及地區，尤其是孟加拉和印度西孟加拉邦表示憂慮。雖然這些國家距離泰國較遠，但由於有航班從有確診病例的西孟加拉邦直飛到素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport）、廊曼機場（Don Mueang International Airport）以及布吉國際機場（Phuket International Airport），因此有必要進行監測。」

報道指，上述3座機場持續對來自疫區的旅客進行篩查。官員們留意是否有發燒或出現呼吸道症狀的旅客，以及在過去21天內曾到疫情爆發地區的旅客。

衛生部門表示，目前尚無疫苗或藥物可以治癒該疾病。

症狀最初表現為發燒、頭痛、肌肉酸痛、嘔吐、喉嚨痛、頭暈，然後是嗜睡。

泰國果蝠被驗出有尼帕病毒 但較疫情地區果蝠的感染率低

據《泰國國家報》（The Nation）26日報道，在衛生部的新聞發布會上，朱萊博士表示，泰國的果蝠與印度的果蝠相似，這引起居住在蝙蝠棲息地附近社區的擔憂。

2026年1月26日，泰國阿育他耶府（Ayutthaya），一隻果蝠在一棵樹上棲息。此前，印度西孟加拉邦通報2宗尼帕病毒（Nipah Virus）確診病例，泰國疾控部門對此保持高度警覺。（Getty）

朱萊博士指，長期以來，泰國的狐蝠一直被通報體內含有尼帕病毒。惟即使在已檢測到病毒的地區，陽性率僅10%左右，她認為與目前疫情爆發地區相比，這一比例相對較低，在印度有尼帕病毒地區，感染病毒的蝙蝠比例約為40%至50%。