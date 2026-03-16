《Kpop獵魔女團》揚威奧斯卡　集韓流文化大成風靡全球｜新聞背後

全球大熱動畫電影《Kpop獵魔女團》（Kpop Demon Hunters）3月15日在奧斯卡頒獎禮（Academy Awards）榮獲最佳動畫長片及最佳原創歌曲獎項，成為首部獲此殊榮的韓國題材動畫。



這部講述一支K-pop女團用歌聲對抗惡魔的電影，自去年夏季在Netflix上線後，接連斬獲金球獎（Golden Globe）與格林美獎（Grammy），其文化現象級的影響力，標誌著韓國流行文化在全球敘事中邁入了新階段。

Kpop獵魔女團歌曲《Golden》早前奪下格林美「最佳視覺媒體歌曲」獎後，再於奧斯卡連下一城，奪得最佳原創歌曲獎。（Reuters）

《Kpop獵魔女團》是什麼？

《Kpop獵魔女團》講述了一個身份認同的故事。電影中，主角露米（Rumi）在作為惡魔獵手的責任與自身半魔血統的秘密之間掙扎，最終學會自我接納。這個關於身份認同與突破家族期望的故事，超越了兒童動畫的範疇，引發了全球大量成年觀眾的深刻共鳴。

同時，電影包裹了對K-pop產業生態的細膩刻畫與善意調侃，從偶像戀愛緋聞、粉絲爬牆文化到對偶像「尊重」行為的追捧，充滿了令圈內人會心一笑的內部笑話，卻又不妨礙普通觀眾理解主線故事。

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為甚麼《Kpop獵魔女團》如此火爆？

首先，是音樂的戰略性融合，拋開劇情不談，這部電影催生了一系列洗腦神曲，這些歌曲風靡全球各大電影節、音樂獎項，甚至成為世界各地商場的背景音樂。

電影原聲帶由K-pop與荷里活資深製作人共同打造，創造出一種介於K-pop與西方流行樂之間的「全球性聲響」。更重要的是，歌曲不再是背景板，而是推動劇情、表達角色內心成長的關鍵，歌詞承載了關於尋找自我、接納過去的深刻主題，增強了敘事深度。

其次，電影較好地平衡了不斷增長的K-pop的影響力。片中虛構的男團Saja Boys及其熱門曲目《Soda Pop》很容易讓人聯想到防彈少年團（BTS）等頂級偶像，成功吸引了全球K-pop粉絲。然而，其核心的普世成長故事，確保了非粉絲觀眾也能獲得完整而感動的觀影體驗。

《Kpop獵魔女團》贏得奧斯卡最佳動畫長片，幕後功臣由左至右分別為Maggie Kang、Chris Appelhans及Michelle L.M. Wong功不可沒。 （Reuters）

最後，電影誕生於韓國文化全球影響力空前高漲的「臨界點」。從2012年《江南Style》的病毒式傳播，到BTS、BLACKPINK等團體頻繁亮相國際頒獎禮，韓國流行文化已完成從獵奇到主流的轉變。

韓國總統李在明亦將K-pop視為外交與經濟增長的軟實力工具。《Kpop獵魔女團》以高品質動畫形式，將這種文化自信與成熟敘事相結合，恰逢其時地滿足了全球市場對新鮮、優質且帶有文化真實性內容的渴望。