Kpop獵魔女團歌曲遭禁　英國教會幼稚園批不符「基督教精神」

串流平台Netflix於6月推出的原創動畫電影《Kpop獵魔女團》（KPop Demon Hunters）自上架以來迅速爆紅，其中爆紅洗腦神曲《GOLDEN》連續四周登上美國《Billboard》Hot 100榜冠軍。惟近日英格蘭一間教會幼稚園禁止學生演唱電影中的歌曲，原因是擔心這些歌曲與學校的「基督教精神」不符。



英國廣播公司（BBC）報道，位於多塞特郡（Dorset）普爾的利利普特英格蘭教會幼稚園（Lilliput Church of England Infant School）11月14日向家長發送一封郵件，稱部分學生對電影中涉及惡魔的內容感到「非常不適」，原因是他們「將惡魔與反對上帝和善良的靈異力量聯繫起來」。

在Netflix播出的動畫電影《Kpop 獵魔女團》（KPop Demon Hunters）全球熱爆（Netflix網站）

《Kpop獵魔女團》於8月成為Netflix有史以來觀看次數最多的電影，影片講述虛構KPop 女團「Huntr/x」的冒險故事：該團三名成員運用她們的音樂與戰鬥技能來保護人類免受惡魔侵害的故事。

在Netflix播出的動畫電影《Kpop 獵魔女團》（KPop Demon Hunters）全球熱爆（Netflix網站）

影片中還有一個由五名惡魔組成的對手男團「Saja Boys」，他們歌曲中的歌詞涵蓋誘惑與引誘等主題。在幼稚園最初發給家長的訊息中，學校請家長勸導孩子們「不要在校內唱這些歌曲，以尊重那些認為這些主題與其信仰相衝突的人」。