美伊停火關鍵調解人　與特朗普私交甚篤的巴基斯坦陸軍元帥穆尼爾

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月8日宣布，同意與伊朗停火兩星期。在過去數周，巴基斯坦一直扮演伊朗和美國之間的中間人角色，在兩國之間傳遞訊息。巴基斯坦與伊朗有着悠久的歷史淵源，兩國邊境接壤，巴基斯坦更經常與伊朗「稱兄道弟」。



至於美伊關係，特朗普曾對外稱讚巴基斯坦陸軍元帥穆尼爾（Asim Munir）是他「最喜歡的」陸軍元帥，並表揚穆尼爾「比大多數人都更了解伊朗」。外界普遍認為穆尼爾正是這次促成美伊停火，和準備4月11日起在伊斯蘭堡展開談判的「幕後功臣」。



穆尼爾被視為促成停火的關鍵人物

據英國《每日電訊報》報道，穆尼爾元帥正是特朗普所欣賞的那種人：強硬派，作為人口大國巴基斯坦的領導人之一，擁有英俊瀟灑的官方肖像，並享有終身司法豁免權。

當特朗普和伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）宣布停火時，都不約而同地對穆尼爾所作的外交努力表示讚賞。

特朗普與伊朗外長感謝穆尼爾所作的努力：

穆尼爾2025年成為巴基斯坦首任國防軍總司令，被廣泛認為是該國最有權勢的人物。他掌控着巴基斯坦的核武按鈕，在白宮，他被譽為特朗普「最喜歡的元帥」。

特朗普也曾稱讚他「是一位偉大的戰士」、「一位非常重要的人物」和「一位傑出的人」。

如今，穆尼爾元帥促成了美伊之間脆弱的臨時停火，特朗普對他更是欣賞有加。

《紐約時報》7日報道稱，在宣布停火前不久，特朗普打了兩通電話：除了給以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）打電話外，他還給穆尼爾打了個電話。最早關於穆尼爾與特朗普討論伊朗戰爭的報道在大約兩周半前出現。

在巴基斯坦，穆尼爾促成美伊停火談判中發揮的作用廣受讚譽，許多人希望這能提升巴基斯坦在國際舞台上的地位和前景。

4月8日，一位巴基斯坦政府消息人士表示：「沒錯，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾元帥是關鍵談判代表。特朗普非常信任他，並重視他對中東，特別是伊朗問題的見解。」

他表示，穆尼爾元帥與美國副總統萬斯（JD Vance）及中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）密切合作，經過數週的談判，最終促成了這項協議。

2025年9月25日，美國總統特朗普（Donald Trump，左二）、副總統萬斯（JD Vance，左一）和國務卿魯比奧（Marco Rubio，右一）在白宮接待到訪的巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif，中）及陸軍參謀長穆尼爾元帥（Asim Munir，右二）。（白宮官網）

據說，穆尼爾元帥甚至成功說服中國支持這項外交努力，以協助說服伊朗接受該協議。

2025年印巴衝突期間與特朗普建立良好關係

2025年5月，巴基斯坦和印度在克什米爾發生恐怖襲擊事件後，開始互相發射導彈和無人機，穆尼爾開始首次進入主流媒體的視野。

巴基斯坦長期以來被視為地區較弱勢一方，但當巴基斯坦聲稱擊落數架印度戰鬥機時，穆尼爾宣稱巴基斯坦獲得勝利，並將功勞歸於自己，並迅速晉升為五星上將。

特朗普其後聲稱結束了伊斯蘭堡與新德里之間為期四天的衝突。特朗普認為自己制止了一場兩個擁核國家之間的紛爭，穆尼爾其後似乎說服了巴基斯坦政府提名特朗普競逐諾貝爾和平獎。

作為回報，穆尼爾受邀訪問華盛頓，成為白宮接待的首位非巴基斯坦國家元首的陸軍參謀長。

2025年6月18日，特朗普與穆尼爾單獨在白宮舉行午餐會，此次會面並沒有巴基斯坦政府文職官員參與。

2025年9月25日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，左一）在橢圓形辦公室接受巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif，左二）和陸軍元帥穆尼爾（Asim Munir，右二）贈送的禮物。（白宮官網）

在穆尼爾與特朗普共進午餐後不到24小時，巴基斯坦政府就發表公開聲明：正式提名特朗普角逐諾貝爾和平獎。2025年印巴衝突後，美國就恢復對巴基斯坦的部分援助項目。

從這個意義上講，穆尼爾這次斡旋促成伊朗和美國之間的停火協議，可以被視為他向特朗普「投桃報李」。

生於1968年的穆尼爾，曾領導巴基斯坦最重要的情報機構三軍情報局，其後於2022年接任巴基斯坦陸軍司令一職。此前，他還曾擔任軍事情報局局長，該機構是巴基斯坦安全機構的另一關鍵組成部分。

穆尼爾領導推翻巴基斯坦前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）的行動。伊姆蘭汗曾是巴基斯坦總理，也是巴基斯坦最著名的板球運動員，目前仍因涉嫌軍事幹預巴基斯坦政治而被監禁。

隨後，一項憲法修正案鞏固了穆尼爾的權力，架空了政府，賦予他海軍和空軍的指揮權，並給予他終身司法豁免權。

特朗普信任穆尼爾 對其調解伊朗問題大有裨益

復旦大學國際問題研究院院長林民旺表示，穆尼爾似乎能夠「牢牢」掌握特朗普的脾性。

林民旺說：「穆尼爾情商很高。當然，他也具備調解能力。」

林民旺指，與特朗普打交道時，良好的關係至關重要，因為「特朗普本人非常重視私人友誼」。

在2025年10月份的加沙停火峰會上，特朗普在邀請巴基斯坦總理謝里夫發言時，公開稱當時缺席的穆尼爾為「我最喜歡的元帥」。

2025年9月25日，美國總統特朗普（Donald Trump，中）在白宮接待巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif，左）和陸軍參謀長穆尼爾元帥（Asim Munir，右）。（白宮官網）

2025年9月25日，穆尼爾曾陪同總理謝里夫前往白宮，與特朗普及其幕僚舉行會談。

穆尼爾亦與中國關係密切

除了與特朗普關係密切外，穆尼爾似乎也在北京建立了牢固的工作關係。

在2025年7月訪問中國期間，穆尼爾會見了一系列高級官員，包括外長王毅和國家副主席韓正。

2025年7月24日，中國外長王毅（右）在北京會見巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）。（新華社）

隔月，王毅訪問伊斯蘭堡時再次會見穆尼爾，並稱讚巴基斯坦軍隊是「國家穩定的支柱，是中巴友誼與合作的堅定捍衛者」。

在美伊衝突期間，巴基斯坦在北京的支持下，扮演了伊朗和美國之間至關重要的調解人角色。這兩個交戰國將於4月11日在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行首次面對面會談。

3月31日，巴基斯坦外長達爾（Ishaq Dar）訪問北京期間，雙方共同提出一項旨在緩解伊朗危機的五點計劃。此前，包括埃及、沙特阿拉伯和土耳其在內的多個國家在伊斯蘭堡舉行會議，探討可能的調解努力。

巴基斯坦過往亦曾扮演調解人的角色。冷戰期間，巴基斯坦曾協助促成北京和華盛頓之間的關係緩和。

如今，中國視巴基斯坦為堅實的盟友，美國也將其視為重要的非北約盟友。