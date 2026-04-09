特朗普：黎巴嫩非停火範圍　伊朗革命衛隊：不停止對黎侵略將還擊

美伊雖同意暫時停火兩星期，但以色列4月8日對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）展開大規模打擊。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日在接受美國公共廣播電視網（PBS）電話採訪時說，黎巴嫩未被納入美國同伊朗為期兩周的停火範圍。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）發聲明批評，美伊宣布停火後僅數小時，以色列便在黎巴嫩發動新一場「殘忍的屠殺」，警告若不立即停止對黎巴嫩的侵略，革命衛隊將履行職責嚴厲還擊。



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美媒：前一晚與內塔尼亞胡通話 特朗普未反對打擊真主黨

針對以色列持續打擊黎巴嫩，特朗普接受PBS訪問時稱，「那是另一場單獨的衝突」。他又稱，黎巴嫩真主黨並未被包含在美伊停火範圍中，「這個問題以後會得到解決」。

以色列總理內塔尼亞（Benjamin Netanyahu）的辦公室8日也發聲明稱，以色列支持特朗普對伊朗停火兩周的決定，但停火不包括黎巴嫩。

美國Axios同日引述白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）的話稱，黎巴嫩不屬於伊朗、美國和以色列之間的停火協議範圍。報道又引述消息人士稱，特朗普前一晚與內塔尼亞胡通電話時，曾討論黎巴嫩問題，特朗普未對以色列繼續打擊真主黨表示反對。

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美媒：伊朗稱美伊談判須以黎巴嫩停火為基礎

以色列軍方8日表示，以軍在10分鐘內，對貝魯特、貝卡谷地和黎巴嫩南部多個地區的100多個目標發動了襲擊，這是自當前攻勢開始以來「規模最大」的協同打擊。

美國《華爾街日報》報道，伊朗告知地區斡旋國，即將在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行的美伊談判，需以黎巴嫩實現停火為基礎，並警告伊朗可能改變重開霍爾木茲海峽的決定。此外，若以色列繼續襲擊黎巴嫩，伊朗將對包括以色列在內的地區國家展開還擊。