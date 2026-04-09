以色列襲黎巴嫩254死　馬克龍與美伊領袖通話　籲停火涵蓋黎巴嫩

美國與伊朗4月8日達成為期兩星期的停火協議，惟以色列並沒有暫停對黎巴嫩發動的空襲行動，以色列同日對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）展開大規模打擊，紅十字會最新指已造成254死。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示，他已告知伊朗及美國領導人，希望兩國在黎巴嫩以及「所有衝突地區」達成的停火協議能夠獲得尊重。



據路透社報道，儘管美國和伊朗同意暫停雙方曠日持久的衝突兩週，但以色列8日向黎巴嫩發動自3月與真主黨爆發衝突以來最猛烈的空襲，造成超過250人死亡。

以色列和美國均表示，黎巴嫩不在與伊朗達成的停火協議範圍內。然而，作為停火談判關鍵斡旋方的巴基斯坦則表示，停火協議將涵蓋貝魯特。

據熟悉伊朗立場的消息人士透露，伊朗已告知斡旋方，任何與美國和以色列達成的停火協議都必須包含黎巴嫩。

馬克龍表示，他8日分別與伊朗總統佩澤西齊揚（Masoud Pezeshkian）和美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通話，並向他們傳達了將黎巴嫩納入停火協議的「必要條件，以確保停火協議的可信度和持久性」。

馬克龍又指，兩國之間的任何協議都必須解決伊朗核計劃和彈道導彈計劃、其地區政策以及阻礙霍爾木茲海峽航行的行為所引發的關切。

馬克龍還與黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）和總理薩拉姆（Nawaf Salam）通話，譴責以色列的「無差別打擊」，稱其對停火協議的可持續性構成威脅。

2026年4月8日，法國巴黎愛麗舍宮，總統馬克龍（Emmanuel Macron）出席法國國防和安全委員會會議。（Reuters）

馬克龍強調：「我重申了維護黎巴嫩領土完整的必要性，以及法國支持黎巴嫩政府維護國家主權和落實真主黨裁軍計劃的決心。」