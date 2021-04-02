撰文： 羅保熙 最後更新日期： 2021-04-02 18:30

英國首相約翰遜內閣中有三名移民後代，包括印度裔的財相辛偉誠（Rishi Sunak）、來自烏干達印裔移民家庭的內政大臣彭黛玲（Priti Patel），以及非裔移民後代的商業大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）。乍看來，少數族裔亦能憑着精英學校教育踏上成功之路，登上政壇高位，但只佔3%人口的英國黑人由校園走到職場，實際上又面臨什麼困境？

英國黑人的出現最早可追溯至羅馬帝國治下的不列顛省，多數是與羅馬駐軍有關人士，也有部份是羅馬帝國的上流階層。十七世紀期間，英國參與了歐洲、非洲和美洲之間的奴隸貿易，不少黑奴侍者隨船長、前殖民官員及商人等來到英國，導致倫敦定居的黑人有所增加；其餘還有來自西非和南亞的少數自由奴隸和海員。

至於當代英國黑人，則要由上世紀五十年代初說起，當時英國約有20,000名黑人，幾乎都在海外出生。此後十年，至少有25 萬名來自牙買加等西印度群島的黑人移居英國，使黑人人口大幅增加，導致部份本地白人失業，令兩個族群之間的嫌隙深種。六十至八十年代，英國通過一系列移民法案，嚴格限制黑人移民進入英國。與此同時，新生代黑人與其他少數族裔努力對抗種族主義與偏見，自此，黑人和少數族裔才逐漸與其他英國公民獲平等待遇。

約翰遜內閣有三名移民後代，包括商業大臣關浩霆。(Reuters)

今天，英國黑人的上一代大多是來自西印度群島和非洲的前英國殖民地，據2011 年人口普查，英國的黑人人口達190萬人，約佔全國人口的3%，較十年前大增75萬人。逾九成五黑人生活在英格蘭，當中超過100萬人住在大倫敦地區。民調機構YouGov去年一項調查顯示，三分之二英國黑人曾遭種族歧視或種族偏見，四分之三人認為種族歧視情況於過去三十年沒有太大分別，還有逾半人士認為種族是職業發展受影響的重要因素。

在英國，少數族裔佔整體人口的12.9%，約有875萬人。印裔是另一個佔比較大的有色人種，有逾145萬人，佔全國人口的2.3%。

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英國職場有道無形的「高牆」。(Getty)

口音姓氏影響求職

那麼，英國黑人進入職場後會面對什麼問題？雖然自上世紀六十年代以來，英國已大幅擴大高等教育，但真正通過上大學而進入精英行業的貧窮學生仍屬少數。今天，英國的階級差距依然很大，來自富裕家庭的大學畢業生無論成績如何，也會較一級榮譽畢業的貧苦學生更易找到理想工作，兩者年薪平均差距或高達7,000 英鎊。對於不少低下階層的黑人家庭來說，這是無法改變的現實。

20出頭的黑人青年Elvis Siaw便是個好例子。在摩根士丹利做清潔工的母親自小便不停對他說「在那裏工作有多好」，最終他不負家人期望，成為家中第一個上大學的人，入讀伯明翰大學政治經濟系，並以優異成績畢業。然而，經過多輪面試，他都未能如願進入倫敦金融業，幸好仍能獲另一城市的銀行聘用，成為家中第一個白領。

英國黑人在求職時經常會遇到問題。(Getty)

英國職場有一道「無形高牆」，涵蓋家庭背景、個性、舉止言談，甚至口音，作為取錄與否的重要因素。求職顧問Suzie Fagan指出，應徵者的簡歷固然重要，但上述條件也是僱主考慮要素。她舉例，曾經遇到聰明能幹、外貌大方、卻一口濃厚地方口音的求職者：「我知道企業的人事部只要和她通電話，便會拒絕她，因為濃重的口音不適合跟他們的高端客戶打交道。」類似的職場潛規則成為很多貧困學生找工作的「絆腳石」。Siaw 屢屢碰壁，頗大程度也是出於這個原因。

此外，2016 年一項研究還顯示，相比使用傳統英國姓氏的申請人，使用黑人或穆斯林姓氏的求職人士獲僱主回覆的可能性少得多。例如，名叫James 或Emily 的求職者，相比起擁有非洲人姓氏（如Akintunde或Adeola）或巴基斯坦姓氏（如Tariq 或Yasmin）的人，收到肯定回覆的比例為10比6。至於其他西歐姓氏，回覆比率僅稍稍低於擁有傳統英國姓氏的人，反映出當中的差異很可能源於種族因素。

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英國職場有一定的潛規則，或不利黑人等少數族裔發展。(Getty)

由此可見，英國黑人等少數族裔即使離開校園、踏入社會，但種族歧視依然纏繞着在職場打拼的他們。這反映了歧視的情況足以影響他們一輩子，能接受現實的或許尚能安穩地展開生活，否則，或許會深受種族歧視打擊而不斷沉淪。英國黑人在街上遭警員截查的比例高於其他族裔，被拘捕的比例同樣最高。

歧視可有辦法改變？

這個情況能夠改變嗎？在去年一場「黑人的命也是命」（BLM）運動中，救出遭多名示威者圍毆的極右白人男性的黑人哈欽森（Patrick Hutchinson）認為國家有改變的可能：「或許我們沒有感覺到，但事情正起變化，比如我注意到現時電視節目上的種族歧視成份減少了，今天街上也不再經常聽到種族主義的字詞。」他又說：「我們現在必須處理的是隱蔽性種族歧視，它潛藏在系統之中，深嵌在我們的社會裏，但我深信最終我們會做到。」他亦注意到一些好的發展兆頭，如倫敦都會警察局長迪克（Cressida Dick）去年表示，會改善警察系統性種族歧視的情況，也希望與少數族裔組織合作，共同想方法改善問題。

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救出極右白人男性的哈欽森指歧視情形正在改變。(Reuters)

誠然，種族歧視問題難以頃刻間改變，今天英國黑人在校園以至社會仍然面對不少歧視。幸而，今天愈多愈多英國人，以至傳媒從業員都開始坦承問題存在，有意改變少數族裔的艱難處境，或許，這是走向未來種族平權的重要一步。

上文節錄自第258期《香港01》周報（2021年3月29日）《校園裏的歧視 揭示英國潛藏的種族結構矛盾》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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