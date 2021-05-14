加密貨幣︱有一種幣月漲3000％　現在入市真的是暴富機會嗎？

撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-05-14 19:03

在價格一飛沖天的加密貨幣面前，2021年的其他投資形式都黯然失色。前有狗狗幣（DOGE）日漲幅200%的放飛自我，後有柴犬幣（SHIB）月漲幅3000%的暴走上揚，加密貨幣立刻就成了人們關注的焦點。可能會有人把加密貨幣和數字人民幣聯繫起來，兩者看似相近但又不同，那加密貨幣會是暴富機會嗎？

形式相似？本質不同

要知道加密貨幣和數字人民幣的不同，首先要知道兩者的核心。

數字人民幣本質還是人民幣，其實就是紙質人民幣的電子版。數字人民幣由中國人民銀行發行，由國家背書，無限法償（無限的法定支付能力），屬於數字貨幣的範疇。

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加密貨幣指的是一類貨幣，包含比特幣（Bitcoin），以太坊（Ethereum）等，是去中心化的區塊鏈技術的應用，購買力基於共識，同樣可以歸屬於數字貨幣。

雖然兩者都屬於數字貨幣，但是發行方和價值卻完全不同，在很多性質上甚至是互斥的，這就決定了加密貨幣和數字人民幣不能類比，也不能互相兑換。

名為貨幣？實為商品

數字人民幣是人民幣的延伸，同樣是中國的法定貨幣，其購買力只會受到通貨膨脹的影響，基本上是固定的，可以用來購買幾乎所有商品，雖然名字裏沒有貨幣，但本質可是貨幣。

加密貨幣目前不被法律認可，更多地是作為一種商品存在，幾乎只在加密貨幣市場上進行交易。其價值波動非常大，短短一天的時間既能翻番，也能歸零，雖然名字裏有貨幣，但本質還是一種特殊的商品。

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暴富機會？可拉倒吧

聰明如你已經看出來了，加密貨幣的價值取決於共識，我們看到的狗狗幣暴漲是因為更多的投資者對其認可，馬斯克的喊話加速了這一進程，但如果認可的投資者減少，狗狗幣的幣價就會相應降低。

加密貨幣僅僅依靠一個推手就能讓幣價翻番，暴漲的幣價多來源於營銷和炒作，也證實了加密市場的投機屬性。可為什麼暴漲多倍的加密貨幣不是好的投資機會呢？點擊了解▼▼▼

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