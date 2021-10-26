由幼童讀本講起：中國軟實力為何處於劣勢？

本文作者為新西蘭中華青年聯合會會長，孫朕邦。



在錯綜複雜的中美關係當中，作為一名生活在新西蘭的海外華人，我有機會站在一個相對遙遠的位置進行觀察，可以就一些問題提供自己的淺見。同時，作為一個在海外養育子女的家長，我也希望能夠結合我在學習育兒、接觸西方教育和社會文化的過程中積累的主觀看法，就未來祖國在文化傳播等領域中可以考慮的一些方向提出我的觀點。

當不平等被視為「本當如此」

隨着中國國力和影響力日益增強，現有的國際秩序在承受來自中國強有力的震盪。國際秩序中存在的一些除中美以外各國人民長期以來習以為常的約定俗成，正處於被打破和即將打破的階段。

以資本主義為框架的全球生產鏈，以第三世界國家為底層，將生產所得的財富向以美國為首的西方國家輸送。客觀上看，這是不公平的，其對發展中和欠發達的國家的剝削長期存在，雖然不通過戰爭和殖民，卻以「全球貿易」的手段存在。在這個過程當中，處於生產鏈底層的許多國家和人民，對於自己所處的不平等環境的態度是麻木的，面對歐美少數國家的掠奪選擇姑息。

2013年12月3日，一位示威者在峇里島登巴薩抗議印尼加入世貿組織（WTO）。印尼於1995年加入該組織。（Getty）

久而久之，這種順從將不平等的貿易關係默許為合理的行為規則，以「本當如此」的態度接納。這是在中國於21世紀快速崛起前，國際社會中存在的普遍共識。

而這種不平等的貿易關係，同時催生了另一個領域的不平等現象，即文化和意識形態領域中，與貿易剝削方向正好相反的輸出：在經濟生產中處於絕對弱勢的被剝削國家人民，在文化思想領域同樣在極弱勢的位置上，對來自剝削者輸出的文化和意識形態採取照單全收、全盤接受的態度，且幾乎沒有任何對於這種單向的文化涵化現象的反思和批判。

「美國利用堅船利炮掠奪弱小國家的財富，反過來將荷里活大片輸出到弱小國家，在培養價值觀趨同的民眾的同時，通過販賣文化作品在經濟收益的角度上再收割一次——即美國與諸國的合作雙贏等於美國贏兩次」，坊間流傳的玩笑話雖然簡單，但已經指出了國際環境中的雙重不平等。

這種不平等以某種文化霸權的形式出現在當今社會的各個領域，它是一種有關「如何定義」的解釋權霸權，也是一種有關「如何表現文化、表現哪些文化」的選擇權霸權，更是一種決定「誰可以表現文化」的決策權霸權。在中國崛起之前，這種文化霸權在全世界範圍內是無人敢於撼動，甚至幾乎無人敢於質疑的。

2021年9月23日，一位年輕女性在北京環球影城拍照留念。自9月20日開園以來，北京環球影城一度成為全城乃至全國熱話。（Getty）

上尉摩爾和「喪事喜辦」的英國媒體

作為一個海外華人兒童的家長，因為孩子中文閱讀能力還在積累，因此我也接觸了不少英文童書和繪本，對英語出版兒童讀物的全面性和功能性心有戚戚。往大了說，通過繪本為載體，向全世界英語世界的下一代傳播意識形態和價值觀，英美等西方國家是這方面成功案例的先行者，同樣也呈現出了上述的文化霸權。

今年2月份，英國百歲老兵湯姆・摩爾（Captain Tom Moore）去世，這位參加過二戰的英軍退伍上尉曾因為「百圈募捐」的舉動被媒體關注。他的想法是在一百歲生日到來時，在自家院子裏走完一百圈，為當時遭到疫情衝擊的英國醫護人員募捐1,000英鎊。結果10天後他兌現許諾後，實際募捐總額達到了3,200萬英鎊。因此行動，他也在同年被英女王封爵。

公正地講，老兵摩爾的行為的確有感人的正面意義，但諷刺的是，他自己卻因為英國政府一系列糟糕的防疫舉措，淪為疫情的犧牲品，被傳染後因新冠肺炎去世。這樣的結局對一位呼籲人類團結的老者所在的國家來說，簡直是莫大的諷刺。可是英國的傳媒就能在某種意義上「化腐朽為神奇」，喪事喜辦。

2021年4月1日，英國曼城北角一隅紀念摩爾上尉的牆畫。（Getty）

不到一年時間裏，圍繞摩爾的童書就一口氣出版了三本，其中有企鵝出版社的《一百步整》、「小人物大夢想」系列的《湯姆・摩爾上尉》等，紛紛出現在距離英國十分遙遠的新西蘭書店暢銷排行中。這些書都基於真實事件拔高立意、升華思想，明褒老兵，但暗中是把花環給了英國王室和統治階級。作為尊敬摩爾上尉善舉的我來說，這些在疫情初期就忙着歌功頌德的兒童文學讓我感到不齒。但架不住許多沒有想那麼多的家長，帶着孩子流着眼淚共讀。

今年早些時候，我曾在讀書會裏向新西蘭家長們推薦清末抗擊東北鼠疫的公共衛生先驅伍連德，希望他們可以向孩子們介紹當年這位偉大的醫生。可當家長詢問是否有具體童書作品時，我也只能找到一本名為《蒙面英雄：伍連德的故事》（Masked Hero: The Story of Wu Lien-teh）的英文繪本。這樣為人類公共衛生事業做出巨大貢獻的華裔英雄，不能被今天的中國兒童文學出版行業主動宣傳，卻被英文作者從他們的角度出發描述並創作，不得不說是一種遺憾。

而在一本名為《李醫生與戴王冠的病毒》（Doctor Li and the Crown-wearing Virus）的兒童文學作品中，以武漢李文亮醫生的事跡為基礎，通過表現他「疫情吹哨人」的身份，諷刺中國政府在初期應對疫情時的作為。書中中國警察的形象被扭曲為阻止李文亮醫生傳播「疫情真相」，導致全世界人民因為疫情被隱瞞而承受巨大痛苦。如此歪曲事實的作品，不僅對於國家形象是惡劣的抹黑，對於李文亮烈士本人和家屬也構成了傷害。該書於去年年中出版，從創作到出版速度極快，暗合當時美國掀起的就新冠病毒溯源問題污衊中國的潮流。

2021年3月10日，Google曾在搜索首頁以繪圖方式紀念伍連德醫生的142周年誕辰。（Google）

兒童讀本中的意識形態輸出

美國圖書館協會（ALA）作為英語出版物權威評審機構，也是英語世界家長選購童書時重要的參考依據，每年都會評出各榜單的年度好書。我因為是海外少數族裔，所以很關注他們的multicultural/多元文化類童書推薦。但這些年來我已經很少購買他們推薦的書了，因為大部分作品的價值觀都是欠缺對社會深入思考、充斥盲目和激進的烏托邦主義。

對，不客氣地說，都是一些美國都市中產階級和新一代社會活動者，對歷史問題和現實因素複雜的社會現象，所產生的脫離實際的「美好憧憬」，即「白左」思想。在這些作品裏，都是迴避歷史和現實的對「黑人英雄」的構建、對華裔和其他少數族裔，乃至世界各民族歷史和文化的挪用及曲解（有意或無意的）、以及在我看來很令人不佩服的、粗暴的美式意識形態輸出。

比如2020年上榜的《喬伊：喬・拜登的故事》（Joey: The Story of Joe Biden），作者是現任美國第一夫人、他太太吉爾（Jill Biden），哪怕我是一個對各方面價值觀較包容的買書家長，我也不能接受這樣帶着明顯的政治意圖的童書，打着善良和正義的大旗，出現在我孩子們的書房裏。今年連拜登總統的狗都有了自己的童書繪本。出版方和媒體急於從特朗普造就的泥沼里對美國精神做撥亂反正，功利目的寫在臉上，這種書孩子讀了毫無裨益——然而，會遵從ALA版單買書的家長才是多數。

"Joey: The Story of Joe Biden” is coming to bookshelves on June 30, 2020. "Joey is the first ever picture book about the young life of Joe Biden...and includes never before told family stories about [Biden’s] childhood”



Written by his wife, Jill Biden: https://t.co/dCIplEx4YH pic.twitter.com/wtsz6Czu5c — Matt Viser (@mviser) April 7, 2020

以上我舉的是近年來的反面例子，但實際上英美、日本兒童文學和繪本出版界成功的正面例子數量更多。優秀作品和作家難以計數，我就不一一舉例了。就公平地說一句，他們的確出發得早，效果也好，質量也高。

孩子們都是愛聽故事的，他們不在乎聽到的傳奇史詩的主角是米歇爾・奧巴馬（Michelle Obama）還是花木蘭。但是作為家長，我們似乎應該同時重視是誰在給孩子們講故事，而故事裏講的又是誰。

因此，我非常希望看到祖國能夠從兒童文學作品開始，加強對針對下一代的文化教育和引導的重視。不僅需要在政策的良性導向前提下，湧現更多優秀的兒童文學作家和畫家，及更廣泛的中文圖書，也需要將現有的優秀當代中國文學及文化作品加以翻譯，通過海外華人家長這個群體，以市場化運作，推廣到更廣泛的國家和地區。令更多包括我的孩子在內的各國華裔和其他族裔下一代，有機會正面了解和認識中國及中國的政治、社會和文化。

美國圖書館協會的推薦書單於全球皆有強大影響力。即便是在中國內地，家長在為幼童購置讀本時，市面上的選擇也多是英美兒童讀本的翻譯版。（BookshopSantaCruz）

日常生活中舉足輕重的「軟實力競爭」

兒童讀本只是箇中一隅，涉及文化領域的解釋權、選擇權和決策權，着實尚有太多案例，譬如維基百科（Wikipedia）。

在移動互聯網高速發展的今天，民眾在信息的交流過程中，因經常接觸到不熟悉的歷史事件和知識，因此對於像維基百科這樣的綜合信息類平台的使用需求與日俱增。然而遺憾的是，維基百科上由世界各地的義務編輯編撰的內容，如今也在失去基本的客觀性和公正性。

今年9月，維基百科以親中勢力滲透為由，封禁「中國大陸維基人用戶組」七名編輯。這是一個階段以來，維基百科的內容編輯和解釋權逐漸被政治化的必然結果。在歷史的定義和解釋權方面，在這個全球點擊率名列前茅的信息平台上，維護中國立場和中國人民價值觀的編輯者正在被清理。維基百科上關於中國的若干條目，尤其以政治和歷史類的資訊，開始出現令人擔憂的政治性傾斜。越來越多的用戶將會在瀏覽「徐蚌會戰」而非淮海戰役、「韓戰」而非抗美援朝等條目，建立錯誤的認識和理解，從根本性轉變為默許歐美文化霸權，對中國抱以扭曲和先入為主的看法。

維基百科的條目由全球各地的義務人士編撰而成。雖然維基百科會對編輯有所限制和規範，對看法及立場較偏頗的條目加註爭議說明，但何時加註這些說明？針對哪些編輯內容進行限制和規範，則也受到一定「政治正確」的影響。（Getty）

考慮到這其中的青少年用戶的比例，這是決定未來勝負天平如何傾斜的、在當下容易被忽略的一件事。我們更傾向於去關注產業鏈中被西方技術「卡脖子」的核心科學技術領域，卻往往忽略像維基百科這類在日常生活中扮演舉足輕重角色的軟實力競爭。

目前，中文百科類平台仍然以包括百度百科在內的、純粹由企業來架構的平台為主。然而這些平台為了追求商業利益，不惜犧牲信息的實用性和可信性，不僅在祖國境內的用戶中造成怨聲載道的結果，在國際舞台上亦完全沒有競爭能力。

維基百科去商業化的運營模式，是我們可以借鑑的。祖國有關部門或可以考慮，開發一個全新的，非商業主導的中文綜合百科平台，將定義、介紹和傳播歷史和思想的主動權掌握在自己手裏。

以上是我的一些淺見。

孫朕邦，新西蘭中華青年聯合會會長

2021年10月