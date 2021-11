末日信徒・二｜新西蘭——矽谷精英逃奔的「天啟」之國？

「你在新西蘭買房了?」矽谷知名企業家表示,如今,聚會上朋友的提問一出,彼此間都心領神會,知道是在新西蘭安置避難。領英(LinkedIn)創始人、Google高管等矽谷知名企業家紛紛購買房產、獲取新西蘭公民身份,新西蘭儼然成為圈內人篤定的逃離「天啟」之地。矽谷的一眾知識精英,為何全然不顧外界的負面標籤、加入末日準備潮?新西蘭又是如何成為矽谷企業家們心目中的「天啟」之國的?



(此為「末日信徒」專題報道之二)



8月31日,新西蘭南島的皇后鎮湖區議會公佈了一項工程申請,提交該申請的正是矽谷最聞名的「末日準備者」、PayPal的共同創始人之一Peter Thiel。據外媒報道,此前,他在新西蘭南島以1,350萬美元(約合1億港元)購置了一塊193公頃的地產,這一次,他計劃在這裏建造一個大型建築群。

該建築群的設計建造由日本著名建築師、東京奧運會場館的設計方隈研吾事務所操刀,根據計劃書中的模擬圖像,整個建築群僅僅只有一層高,房頂均有綠色植被覆蓋, 很好的融入周邊的操場、樹叢以及背後微微隆起的地形中,堪稱豪宅與地堡的完美結合體。

矽谷最知名的企業家之一、幫助大量企業成為「獨角獸」企業的創投公司Y Combinator的創始人Sam Altman曾告訴《紐約客》(New Yorker),他與Thiel曾達成協議,當世界出現系統性的崩潰——如人造病毒流感大爆發、人工智能「暴亂」、核戰爭等,他將搭乘私人飛機,前往Thiel在新西蘭的房產避難。從目前公佈的Thiel房產圖紙來看,即便把Altman一家都邀請過去、再多些Thiel在矽谷的朋友們,豪宅提供的「生存」空間仍然綽綽有餘。

如今,Peter Thiel已經成為矽谷「末日準備者」的代表人物 ,但制定好萬全的末日計s劃、或是正在準備此類計劃的企業家在矽谷絕不在少數。領英的創始人霍夫曼(Reid Hoffman)對《紐約客》憶述自己向朋友提及前往新西蘭的打算,結果對方的第一反應便是:「喔,你要去籌備末日保險嗎?」(Oh, are you going to get apocalypse insurance?)

霍夫曼稱,當時他只覺得莫名其妙,但隨後才發現矽谷的企業家們都公認新西蘭是一個良好的避難所:「如果你說你『正在新西蘭買房』,就好比眨眼示意一樣,(彼此)無須多言。」

PayPal的共同創始人之一Peter Thiel2015年在新西蘭購入一塊地產,並預備在這塊土地建造一個大型建築群。(Getty)

由於大多數人不願意公開談論「末日計劃」,矽谷企業家們有在新西蘭的「末日保險」的數量難以統計,霍夫曼自己估計,整個矽谷大概有超過50%的人有在新西蘭的「末日保險」,但當中很可能有部分人只是購買度假房產。不過,他認為「人類動機是非常複雜的」,為度假而買的房產,背後可能帶有防患於未然的動機,以此獲得某種安全感。

矽谷迷上「新西蘭」?

在很大程度上,促使矽谷沉迷「末日準備」的動機與普通人無異,事實上,包括Justin Kan(簡彥豪,遊戲實況直播平台Twitch共同創始人)等人在內的企業家同樣是在次貸危機期間開始囤積大米、灌裝番茄等食物——每個入門「準備者」的必經階段。據Kan及他的朋友們所言——「社會的瓦解迫在眉睫」。

風投企業Bloomberg Beta的老闆Roy Bahat認為,科技往往會回報那些能夠大膽想像未來的人:「當你習慣了這樣做時,在許多事情上都容易無止境地暢想,從而引發烏托邦或反烏托邦式的想像。」Reddit的共同創始人之一黃易山則認為,對於許多矽谷圈內人而言,即便他們認為這種情況發生的概率不高,但考慮到其潛在的損害之嚴重,花費他們巨額財產中的一小部分來買份保險其實是非常合理:「大多數人直接把低概率事件視為不可能,但科技界的人傾向於以數學性的思維來看待風險。」

圖為在新西蘭北島駛過的列車,窗外可見新西蘭的自然景觀。(Getty)

這類人物的一位眾所周知的代表當屬比爾蓋茨(Bill Gates)。這位前首富雖然並非「末日論者」,卻早在2015年就大膽預測,大流感將成為下一個給人類社會帶來重大打擊的事件,儘管他當時也承認事件發生的概率很低,可這並沒有阻止他將蓋茨基金會的資金投入到疫情防控的研究上。

對於許多矽谷企業家們來說,疫情只是眾多潛在危機當中的一個,近十幾二十年來的許多社會發展和事件加劇了這些潛在危機帶來的緊迫感。除了次貸危機以外,2008年奧巴馬當選以後美國日趨緊張的種族關係及嚴重社會分化、2016年黑客組織攻擊DNS提供商癱瘓互聯網、特朗普當選對外交及司法體系的損害......許多矽谷人因此感受到民主社會的脆弱性。

前Facebook產品經理Antonio Garcia Martinez在特朗普當選後在太平洋的一座島上購買了數公頃土地和大量的彈藥;Sam Altman則在聽說荷蘭科學家成功修改H5N1禽流感病毒(讓病毒傳染性顯著增強)後,也愈發警惕,這後來促使他與朋友Peter Thiel達成逃難協議。

新西蘭是世上最能躲過末日的地方?

像Altman和Thiel一樣,不少矽谷企業家們都蠢蠢欲動開始將他們的「逃生賭注」放在了新西蘭——這個人口不足510萬、人口密度為每平方公里19.3人的國家(相當於香港的千分之一)。

新西蘭具有豐富的地熱及水電能源、大量的農業用地以及較低的人口密度,這些條件就給「災後重建」提供了良好的基礎。(Getty)

根據英國英吉利拉斯金大學(Anglia Ruskin University)環球可持續發展研究所(Global Sustainability Institute)今年6月發佈的一項研究,在世界各國當中,新西蘭是最有可能在一場全球性的毀滅中相對完好的渡過危機的國家。

該項研究發佈於學術期刊《可持續性》(Sustainability)上,研究所負責人瓊斯(Aled Jones)表示,一個國家與其鄰國如何連接或是否暴露於危險中是一個很重要的考量。他指,評估各國的世界末日存活機會時,隔離程度較高的島國,更容易保護該國國界,比擁有陸地邊界的國家得分更高,這讓新西蘭、英國、冰島等島國輕易就在排名中名列前茅。

在此基礎上,由於新西蘭具有豐富的地熱及水電能源、大量的農業用地以及較低的人口密度,這些條件就給「災後重建」提供了良好的基礎。

末日概念興起,也成為建築師的挑戰。由 Sergey Makhno Architects 創建的豪華末日地堡,任務是「在地球深處創造一個舒適安全的家」。巨大的混凝土結構在屋頂上配備了三個入口和一個直升機停機坪。(Reuters)

新西蘭的安全屬性吸引了許多矽谷企業家,但其具體人數同樣難以估量。彭博社去年的一篇報道指,一家建造地下堡壘的美國企業Rising S Co.近幾年在新西蘭建造了至少10個私人地堡,當中至少7個訂單來自矽谷企業家。

另一間加州企業Vivos則在新西蘭的南島建造了一個可容納300人的地堡。據Rising S Co.,一個地堡的平均造價約為300萬美元(逾2,300萬港元),如果加上奢華浴室、遊戲室、健身房等設施,價格很容易就升至800萬美元(逾6,200萬港元)。不過,對於這些腰纏萬貫的矽谷企業家而言,這或許只是一份不算太貴的保險。