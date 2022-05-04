美國校園現禁書運動　左右派「 取消文化」的惡性循環

根據非牟利機構「美國筆會」（PEN America）4月公佈的一項調查，全美學區在去年7月到今年3月間共下達了逾1,500項書籍禁令，其形式和影響範圍各異，當中包括個別學校董事會決定將某本書從課程必讀書目中移除、從圖書館或課堂中下架或是移入限制閱讀區，當中有些禁令是永久性的。禁書之於學童及美國社會將有何影響？



今年，Suzanne Nossel發現每天都有不同的作家告訴她他們的書被禁。作為致力於保護言論自由的「美國筆會」的行政總裁，Nossel每年會聽到幾起這樣的事件，而往往只要筆會提出要求便可扭轉，但去年以來，這些事件的數量、實施力度都大大增加，一場禁書運動在全美校園蔓延。

美國筆會言論自由項目總監、報告的主要作者Jonathan Friedman在一份新聞稿中說：「這個國家在學校禁書方面發生的事情，其頻率、強度和成功率都是無與倫比的。」美國經典文學作品如《殺死一隻知更鳥》（To Kill a Mockingbird）、享有盛譽的加拿大女作家Margaret Atwood的反烏托邦小說《使女的故事》（The Handmaid’s Tale）、以及馬丁路德金（Martin Luther King Jr.）的傳記均在受到影響的書籍之列。

被禁的最多的則是與LGBTQ相關的書籍，其次是種族相關書籍。美國筆會的調查發現，最常被禁的三本書都是以性小眾人士為中心人物，或是觸及同性關係主題。當中，由LGBTQ作家Maia Kobabe所著的繪本《Gender Queer: A Memoir》（《性別酷兒：一本回憶錄》，暫譯）在30個學區被禁，該書於2019年出版，講述了主人公從青春期到成年階段對於性別身份認同的困惑，相當於一本性別認同指南；而George M Johnson的回憶錄《All Boys Aren’t Blue》（《所有男孩都不是藍色的》，暫譯）和半自傳式小說《Lawn Boy 》（《草地男孩》，暫譯）也在被禁最多的作品之列。

2022年3月7日，在紐約市永榮學校124小學的大廳里貼著宣傳書展的標語。（Getty）

在16個學區被禁止的小說《Out of Darkness》（《走出黑暗》，暫譯）講述了一個黑人少年和一個墨西哥裔美國女孩之間的戀情，而諾貝爾文學獎得主莫里森（Toni Morrison）所著的《The Bluest Eye》（《最藍的眼睛》，暫譯）則在12個學區遭禁，該書講述了一個美國黑人女孩在1940年代的經歷。兩本書都涉及種族議題且包含性方面的內容。

種族、性別主題書籍遭禁

無論是與LGBTQ還是種族相關，許多禁書令都是基於對性方面的描寫不適合兒童閱讀之類的理由。Nossel表示，這些禁令並不是什麼新鮮事物，但如今它們在數量上和影響力上都不可同日而語：「（以往）通常情況下，我們（筆會）會給學校董事會或圖書館寫一封信，要求恢復使用該書，而這些要求往往都會實現。」她補充指：「也有一些更全面的立法正在出台，旨在禁止整個類別的書籍。這絕對是新事物。」

在俄克拉荷馬州（Oklahoma），州參議院提出了一項法案，禁止公立學校圖書館存放以性活動、性身份或性別認同為主題的書籍；在田納西州（Tennessee）的McMinn 縣，當地教育委員會投票決定將普立茲獎獲獎漫畫小說《鼠族》（Maus）從八年級的課程中刪除，理由為當中含有裸體圖畫和罵人的話；堪薩斯州（Kansas）眾議院提出的一項法案規定，教師在課堂上使用任何描繪「同性戀 」的材料都將被視為B級輕罪。

在田納西州的一個縣，老師被禁止向學生們展示童書《大海中最害羞的魚》（《The Shyest Fish in the Sea》，暫譯）中描繪兩隻海馬性交過程的頁面。（PEN America）

在這場禁書潮背後，保守派倡議團體如「自由媽媽」（Moms for Liberty）、「捍衛教育父母聯盟」（Parents Defending Education）、「教育不左轉」（No Left Turn in Education）等發揮了很大的作用，這些團體製作和宣揚「壞書清單」，帶頭向學校董事會或各地官員請願、要求下架某些書籍，或為對一些書籍感到不滿的家長提供具體的行動建議、提供法律上的支援等等。

另一方面，禁書名單的政治意味濃厚。 「美國筆會」的教科書禁令索引中，美國學校在 2021 年最後五個月發布了至少 1,310 本的圖書禁令，便包括《Who is Barack Obama》（誰是奧巴馬，暫譯）。今年2月，德州有家長要求州政府把一本有關前第一夫人米歇爾（Michelle Obama）的自傳剔出學校圖書館書單，指該書令白人女學童「受辱」，並對前總統特朗普「有不公平描述」，但遭教育部門駁回。

美國家喻戶曉的兒童繪本大師蘇斯博士（Dr. Seuss）的作品也捲入禁書爭議。《聖誕怪傑》、 《戴帽子的貓》等多部作品曾被拍成電影，暢銷全球。（Getty）

走火入魔的取消文化

保守派團體推動禁書運動的時機並非巧合。就在禁書潮開始的前不久，美國家喻戶曉的兒童繪本大師蘇斯博士（Dr. Seuss）也於去年3月被捲入爭議當中，由於這位已故作者書中描繪了對非裔、亞裔等少數族裔的刻板形象，出版方以涉及種族歧視問題為由，停止出版六本蘇斯博士的故事書。此舉一出迅即引來保守派媒體以及共和黨議員的抨擊，怒斥「取消文化」經已走火入魔。就在圍繞蘇斯博士的爭議發生不久後，上文提及的多個由共和黨人領導的州份、以及各地的保守團體亦從去年秋季開始，積極在校園內推動書籍禁令。

在引起全美種族平權浪潮的黑人弗洛伊德（George Floyd）警暴致死案件發生以來，又一輪「取消文化」在美國上演。這一趨勢在令許多保守派人士感到不滿的同時，也成為其手中的武器。蘇斯博士繪本停版消息宣佈後，霍士新聞主播卡爾森（Tucker Carlson）甚至在節目中稱：「失去這場保護蘇斯書籍的戰鬥」意味着「美國輸了」。

值得一提的是，新的禁書運動當中，來自左派的批評也造成了其中一些書籍遭禁。美國著名作家馬克吐溫的經典作品《頑童歷險記》雖然以反對種族主義和奴隸制為主題，卻也因為使用種族污名而在部分學區被禁；在一個華盛頓州內的學區，《殺死一隻知更鳥》同樣被指含有種族污名，並把為非一名非裔男性變化的白人律師塑造為「白人救世主」，因此被從指定閱讀書目中移除。

圖為美國前總統奧巴馬在2010年白宮舉行的復活節活動中，為一群孩子和他的家人朗讀了蘇斯博士的《綠蛋與火腿》。（Getty）

不利多元美國

在美國政治兩極化嚴重的今天，兒童讀物也再次成為爭鬥對象。隨着民眾表達意見的公共平台變多，美國民眾卻愈發感到自由表達空間縮窄。《紐約時報》委託的一項民調結果顯示，今年2月間，46%受訪者表示如今討論政治的言論空間要比十年前更小。政治上的左派和右派都陷入了「取消文化」的互相指責的破壞性循環中，右派將更加極端的審查制度作為對抗快速變化的社會的堡壘，制定法律來禁書、限制教師和學生在課堂上的公開討論。

左右派互相加長「禁書」名單，兒童在校內所能接觸的書本減少，吸收知識受限，而且更趨區域化，長遠而言只會加深美國社會撕裂。