尼日利亞電子支付發達　惟最新研究揭示「陰暗面」

金融服務對支持經濟活動至關重要,然而在尼日利亞,許多人無法獲得基本的銀行服務。



作者為英國基爾大學(Keele University)市場營銷副教授Emmanuel Mogaji

2021年世界銀行的一份報告顯示,只有45%的尼日利亞成年人擁有銀行賬戶。同年的另一項研究表明,近半的成年人不使用任何正規的金融服務,而超過三分一的尼日利亞成年人被完全排斥在金融系統之外,這意味着這些成年人沒有或不使用任何金融產品或服務,不論是正規還是非正規的。

他們無法享受正規金融體系所帶來的所有好處,比如確保他們的資金安全和使用信貸服務。

部份人轉而使用其他非正規金融體系,如電子支付來滿足他們的金融需要。

電子支付簡單來說就是一個移動的人類ATM,民眾通過街頭商販或商店設有銷售時點情報系統 (Point of sale,POS)的機器來存錢或取錢,運營商為這種非正式的銀行服務向客戶收費。這種服務通常會吸引那些無法使用網上銀行、或周邊沒有自動櫃員機或銀行分行的人。這不僅僅是有沒有銀行賬戶的問題,更是關於人們如何獲取戶口中的金錢。在自動櫃員機上取款可能是免費的,但電子支付運營商可能會對取款5000尼日利亞奈拉(約50.5港元)收取100尼日利亞奈拉(約1港元)的費用。

截至2022年11月,整個尼日利亞有160萬部POS在使用中。2017年有15.5萬部。電子支付運營商也有一個協會,即尼日利亞移動貨幣和銀行代理協會(Association of Mobile Money and Bank Agents in Nigeria)。截至今年2月底,共有1.1353億宗交易通過POS完成,價值8,834.5億尼日利亞奈拉(約89.25億港元),而截至今年1月的總交易數量則為9,635萬宗,價值8,071.6億尼日利亞奈拉(約81.54億港元)。

圖為2023年2月,尼日利拉各斯市(Lagos)一名POS操作員正在將資金從一個賬戶轉移到另一個賬戶,因為現金短缺使他們只能轉賬。(Getty)

電子支付確有其好處,但人們也必須意識到潛在的風險。關鍵是要確保金融交易的安全,並保護消費者免受欺詐。

我們在研究中調查了尼日利亞電子支付的「黑暗面」。通過從客戶、代理商和金融技術(Fintech)開發商那裏獲得的寶貴見解,我們發現,電子支付系統面臨欺詐、不安全、高成本和基礎設施差等挑戰。

電子支付的風險和挑戰

我們的目標是發現與這些商業運作相關的任何風險和挑戰,以及對利益相關者的影響。我們採訪了41名年齡介乎20至70歲面臨金融風險較高的消費者、19名年齡在20至49歲之間的POS營運者,以及11名金融技術開發商,揭示了關於電子支付業務的幾個關鍵問題。

欺詐性活動

使用POS的消費者承認,他們在與營運商打交道時存在風險。他們知道自己的銀行卡信息可能會被泄露,因為他們不是在與傳統銀行打交道。但他們還是會在權衡利益和便利之後小心使用相關服務。

開發商也承認,部份人可能會偽造文件來試圖註冊成為營運商,認為開發商不會進行徹底檢查。這凸顯了採取強而有力安全措施的必要性。

欠缺安全性

營運商意識到他們的安全措施不如傳統銀行健全,他們試圖在白天營業、或者在有防盜設施的商店工作、安裝閉路電視系統等來避免風險。

交易成本高

金融技術開發商從每筆交易中扣除費用,而營運商則向消費者收取使用其服務的費用。雖然尼日利亞中央銀行規定,總費用最高不應超過交易額的1.25%,最高限額為2,000尼日利亞奈拉(約20港元),但消費者曾報告代理商收取更高費用的情況。

圖為2023年2月23日,人們在尼日利亞最大城市拉各斯(Lagos)的一家銀行分行前等待,希望提取現金。(Getty)

例如,一些營運商趁近期尼日利亞奈拉短缺而對收取30%的費用。

對運營商的監督很少或根本沒有,特別是在那些缺乏競爭的地區。

基礎設施薄弱

基礎設施差仍然是尼日利亞金融服務系統的一個主要挑戰。互聯網連接和伺服器往往不足,這可能阻礙移動貨幣交易的順利進行。在某些情況下,代理商因缺乏可靠的支持系統而更換開發商,但這對他們的銷售也產生了負面影響,導致客戶流失。

解決方案

電子支付在尼日利亞產生了積極的影響,特別是對那些無法獲得傳統銀行服務的地區的個人和企業,它已經在事實上取代了現金和傳統銀行賬戶,實現了包容性的金融體系,改善了客戶的財務狀況。普惠金融的比率(即能獲得金融服務的民眾佔比)從2016年的56.8%增加到2018年的63.2%。

但人們必須認識到,這些系統並非沒有挑戰。

安全是其中一個需要注意的方面。客戶,尤其是那些對技術和代理商持懷疑態度的客戶,最看重金融活動的安全性。強大的安全措施,如安全加密、認證機制和欺詐檢測系統,對於建立客戶信任和減輕擔憂至關重要。開發商正在積極努力採取可以檢測和防止欺詐活動的措施,為電子支付交易創造更安全的環境。

此外還有提高透明度、提供相關教育和宣傳計劃等措施,確保人們能安全和負責任地使用電子支付服務。

遵守監管要求對於維護這些服務的正當性和可信度至關重要。開發者還必須在複雜的監管框架下運作,來遵守政府的指導方針和政策。尼日利亞的金融技術行業和日益增長的POS代理商給監管帶來了挑戰。監管機構需要跟上不斷增長的趨勢,推行政策來促進普惠金融,並進行抽查來尋找那些不遵守法規的人。

本文轉載自The Conversation,香港01獲授權編譯,未經授權不得轉載,點擊閱讀英文原文。