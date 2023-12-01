直擊印尼電商機遇　港商培養KOL：Tiktok禁令無礙直播帶貨增長

東南亞的數位經濟近年急速起飛，電商、網約平台，電子支付工具如雨後春筍出現。記者早前到訪印尼雅加達，發現無論是搭交通工具、餐廳食飯、買雪糕，都不一定可以支付現金，手機QR CODE支付已成日常必備。過去一年，當地更開始興起直播帶貨。01記者採訪了兩位在印尼從事電商行業的香港人及其公司，了解2.5億人口的電商機遇。



在雅加達北部的潘台英達卡普（Pantai Indah Kapuk）區，Egogo Hub辦公室的陳列室裏擺放着多款藍牙耳機、耳筒、喇叭及小家電。香港人蘇智恒（Kevin）2018年創立了Egogo，在印尼經營電商代營運生意，也即是為海外及本地品牌提供電商策略及服務。

來到印尼創業其實也是無心插柳，Kevin之前有一萬套耳機在當地被客人走數，迫於無奈之下要在印尼電商平台散貨，銷售卻意外地理想，甚至有加價空間，萌生了從事電商服務的念頭。記者參觀了他們的直播間，主播正專注於介紹枱上各款耳機產品，在嘈雜的環境仍滔滔不絕，未受干擾。在辦公室的二樓及三樓，一層是倉庫，員工正忙於打包貨品；另一層則是專門做平面設計的員工，各自捧着手提電腦為顧客的商品設計銷售圖像、影片。

印尼擁有2.5億人口，加上年齡中位數只有29歲，愛試新鮮事物，也較願花錢，成為疫後經濟復甦的強勁動力。耳機這類娛樂消費產品既是小資族必備，Kevin又指出，印尼目本地前欠缺電子產品生產，因此沒有關稅或配額限制，不過隨着佐科維多多政府近年祭出更多保護主義政策，推動「印尼製造」，其他小型家電或喇叭等商品，部分生產或配裝工序都必須在印尼進行，Kevin因此亦要為部分商品物色組裝廠。

Kevin於一年多前已留意到Tiktok Shop在印尼掀起的電商及帶貨熱潮，因此自組直播團隊，加入這條賽道，Egogo一開始也是找來上海專營抖音帶播的公司合作，「一開始的setup都是上海公司幫助我們的。後來就自己營運。目前我們有約20位主播，一半是兼職的。」

Egogo成功成為Tiktok拍檔（獲Tiktok認可的服務商）。「Tiktok作為一個社交平台在印尼已很多年，但自前年10月才加入帶播功能，而我們公司就在去年2月開始，才組織成一個團隊做直播帶貨。」

然而，印尼政府今年10月宣布終止Tiktok的電商功能，要求所有互聯網公司必須把社交平台、零售商、電商三塊業務分拆。Kevin指出，幸好除了Tiktok之外，Egogo早已有在Tokopedia、Lazada、Shopee電商平台做直播帶貨，因此當Tiktok Shop被禁後，他們也順利成章把直播資源轉撥至其他三大平台。「我們見到增長是很明顯的。就算我們公司不是100%投入這部分，直播帶貨這部分的增長是最快的，就算沒了Tiktok，直播帶貨帶來的盈利都沒有減低。（盈利）只是由原先Tiktok轉移其他三個平台，銷售額亦持續增長。」

蘇智恒一年多前已留意到Tiktok Shop在印尼掀起的電商及帶貨熱潮，因此自組直播團隊，加入這條賽道。（毛詠琪攝）

Kevin又指，印尼作為新興巿場，巿場準入門檻高，政策經常改變，所以前期投入較大，但競爭對手也相對少。「初心是我們做的生意，對當地是否帶來貢獻。我們不只做跨境電商，我們既服務海外顧客，也有本地顧客，協助本地企業升級轉型。」

來到印尼創業，適應及尊重當地文化也十分重要。Egogo印尼的員工大多都是20多至30出頭，因此在公司文化要年輕化一些，較多互動空間，上班時間較有彈性。宗教對印尼人更是重要，「尤其佔大部分的是穆斯林同事，可能他們一天上班時間內要祈三次禱，就算老細突然叫開會，有兩個同事還在祈禱，那就大家多等五分鐘吧。宗教先行，先等同事祈完禱再開會吧，這些都是要學懂接受。」

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