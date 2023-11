股神巴菲特長期拍檔﹑巴郡副主席芒格(Charlie Munger)離世,享年99歲。芒格與巴菲特曾作出多個投資決定,其本人且看好內地經濟前景之餘,更倡議投資中概股。於2008年巴郡便斥資18億元入股比亞迪(1211),近年為公司帶來龐大投資收益。芒格亦盛讚比亞迪為巨大寶庫,又指出公司創辦人王傳福為天才。比亞迪表示對於芒格離世作最深敬意,又指出芒格的智識及精神,將永存在公司。



比亞迪於官方微博指出﹕「我們痛失一位良師摯友,查理·芒格先生,一位傳奇睿智的百歲老人,智慧與遠見的象徵。

查理·芒格先生是當代最偉大的投資家之一,為投資界樹立了一個不朽的標桿。他也是慷慨的慈善家,在教育、醫療、文化和科學研究等領域作出了卓越的貢獻。

芒格先生一直堅定看好中國市場,2008年,我們有幸得到他的認可,伯克希爾哈撒韋成為公司的重要股東。這是公司首次獲得國際頂級投資機構的認可,為我們始終堅守新能源汽車行業注入了強大的信心與動力。

我們對芒格先生致以最深的敬意,他的智識和精神將永存在我們心中。」

比亞迪:Members of the press and the general public check out the Atto 3 electric SUV made by Chinese carmaker BYD, at the Fully Charged Live electric vehicle trade show in Farnborough, Britain, April 28, 2023. REUTERS/Nick Carey/File Photo