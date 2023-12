山姆大叔心裏不是滋味？　美昔日工業實力象徵鋼企遭日企廉價收購

據美國有線電視新聞網(CNN)20日報導,曾被視為美國工業和經濟實力象徵、有着百餘年歷史的美國鋼鐵製造業巨頭「美國鋼鐵公司」(US Steel),經4個月競價後其去處幾乎「塵埃落定」,將以141億美元的「白菜價」出售給日本最大的鋼鐵製造商「新日本制鐵公司」(Nippon Steel,後簡稱「新日鐵」)。



報導稱,儘管美國鋼鐵公司工會和兩黨議員對外國實體收購鋼鐵企業的反對聲日益高漲,但專家認為,這「不太可能」阻止收購,美國外國投資委員會(CFIUS)的審查很大概率會對來自日本等美國盟友的公司「放行」。

這宗收購案亦讓CNN感慨萬千,「美國曾經的經濟頂樑柱,但其作為一家美國獨立企業的日子時日不多。」報導特別提到,美國鋼鐵公司的沒落只是美國製造業日落黃昏的縮影之一,美國經濟發展如今更注重資訊和金融行業,這一變化將帶來深刻的經濟和政治影響。

據報導,當地時間18日,美國鋼鐵公司同意以141億美元的價格,被新日鐵收購。根據交易條款,收購後美國鋼鐵公司將保留其公司名稱,總部也將繼續設在匹茲堡。

據CNN報導,美國鋼鐵公司或將以141億美元的「白菜價」出售給日本最大的鋼鐵製造商「新日本制鐵公司」。(CNN截圖)

新日鐵表示,美國鋼鐵公司的股東將在明年3月份就這筆交易進行投票,如果能通過監管部門的審查,交易將在明年第二或第三季度完成,美國鋼鐵公司的股票代碼將從紐約證券交易所消失。路透社稱,此次收購將幫助新日鐵實現全球粗鋼產能1億噸的目標,並使其成為美國汽車業更大的供應商。

CNN指出,這筆交易標誌着這家具有122年歷史、被視為美國工業實力象徵的標誌性公司逐步走向衰落的又一步。

報導稱,作為曾經最有價值的公司,美國鋼鐵公司此次140多億美元的售價雖然比上週五交易宣佈前股價的收盤價高出40%,但在當下,這宗交易的價值幾乎「不值一提」。美國科技巨頭,比如蘋果、穀歌母公司Alphabet、亞馬遜、微軟和英偉達,估值都超過了1萬億美元。美國鋼鐵公司的出售估值還不及蘋果公司市價的0.5%,特斯拉的2%。

儘管美國鋼鐵公司首席執行官一再鼓吹收購案,稱「美國鋼鐵業最好的日子在後頭」,但美國鋼鐵公司工會和兩黨多名議員都極力反對這宗交易,並敦促監管機構阻止將美國鋼鐵公司出售給外國競爭對手。

美國鋼鐵公司有1.1萬名工會成員。當地時間週一,工會主席大衛·麥考爾(David McCall)表示將阻止把公司出售給外資企業的協議,並敦促美國監管部門反對兩公司「合併」。

美國鋼鐵公司此次140多億美元的售價雖較交易宣佈前股價的收盤價高出40%,但在當下這宗交易的價值幾乎「不值一提」。(網上圖片)

同時,一些美國政客對美國公司被外國企業收購表示「擔憂」。週二,包括俄亥俄州的萬斯(JD Vance)在內的三名共和黨聯邦參議員致信美財政部長、美國外國投資委員會主席耶倫,警告稱新日鐵收購美國鋼鐵公司的交易「對美國的工業基礎產生了可怕的影響」,並且「沒有考慮到美國的國家安全」,呼籲由美國官員組成一個小組,以「國家安全」為由阻止新日鐵收購。

他們告誡稱,新日鐵不像美國鋼鐵公司那樣與美國有着「傳奇般的聯繫」,其經濟利益與日本的利益息息相關,並且該公司此前還曾被裁定在美國非法傾銷扁鋼產品。

萬斯早前在一份聲明中堅稱,美國鋼鐵公司保持美國所有權至關重要,因為它仍具有「國家戰略重要性」,「今天,美國國防工業基礎的一個關鍵部分被拍賣給了外國人。幾個月前我就警告過這個結果,並將在未來幾個月反對它。」

參議院能源和自然資源委員會主席喬·曼欽(Joe Manchin)等多名民主黨人也發聲反對。賓夕法尼亞州民主黨參議員約翰·費特曼(John Fetterman)更稱美國鋼鐵公司將自己出售給外國公司的行為「令人憤慨」,因為鋼鐵行業「關乎國家安全」,他將「竭盡所能」阻止這宗交易。

據CNN介紹,美國鋼鐵公司成立於1901年,曾一度成為世界上以及美國歷史上第一家市值超過10億美元的公司。上世紀初,該公司生產的鋼鐵幫助美國成為全球經濟超級大國,為摩天大樓、橋樑和水壩提供鋼材,還為美國消費者渴望的汽車、電器和其他產品供材,其競爭力甚至促成了美國反壟斷法的制定。

但近年來,美國鋼鐵公司的鋼鐵產量和股票市值都遠遠低於其它美國鋼鐵公司。過去四個月的競價期間,多家競爭對手都想以低於90億美元的價格收購它。

「這家公司在1916年達到頂峰。」資深鋼鐵行業分析師查理斯 · 布拉德福德(Charles Bradford)8月接受採訪時分析道,「從那以後便每況愈下,此後幾十年來一事無成。」

CNN指出,美國鋼鐵公司的衰落持續了幾十年,落後於國內外的新興競爭對手,甚至不敵戰後從頭再來的日本和德國公司。

參議院能源和自然資源委員會主席喬·曼欽(Joe Manchin)等多名民主黨人也發聲反對。(Reuters)

報導認為,美國鋼鐵公司的沒落只是美國製造業日落黃昏的縮影之一,如今美國國內整個鋼鐵行業都只剩一個「空殼」(a shell of its former self),沒有一家公司躋身全球十大鋼鐵生產商之列。

布拉德福德表示,美國鋼鐵公司擁有的仍是上世紀40年代的技術,而和它一樣的美國綜合煉鋼巨頭,諸如美國第二大鋼鐵公司伯利恒鋼鐵(Bethlehem Steel)等都低估了所面臨的來自海外和國內小型鋼廠的競爭挑戰。近年來,中國、印度和韓國鋼鐵製造商的產能已遠遠超出美國。

到1991年,在道瓊斯工業平均指數中「穩坐」90年的美國鋼鐵公司,被擠出了「美國30家最重要公司」排名。與此同時,迪士尼和摩根大通公司加入。CNN指出,這進一步表明,美國經濟現在更加注重資訊和金融,而不是製造業,這一變化在當下仍具有深刻的經濟和政治影響。

CNN稱,儘管政治上面臨反對,但美國鋼鐵公司出售給日資的命運基本已經是板上釘釘。這給當前的全球企業巨頭敲響了警鐘,世界變化之快令人瞠目結舌。

斯凱登律師事務所(Skadden, Arps)的美國外國投資委員會和國家安全業務負責人邁克爾·萊特(Michael Leiter)認為,儘管政界和工會對這一交易的政治反對聲浪日益高漲,但美國外國投資委員會「不太可能」阻止與日本這樣一個美國親密盟友達成交易協定。

在週二的白宮新聞發佈會上,當被問及擬議中的交易時,白宮新聞秘書皮埃爾(Karine Jean-Pierre)拒絕就收購發表具體評論。

本文獲《觀察者網》授權刊載。