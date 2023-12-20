COP28︱中國潔淨能源熱潮因何對全球氣候行動重要？

中國是世界上最大的單一排放國，二氧化碳排放量佔世界總量的27%，溫室氣體排放量佔世界總量的三分之一。



作者：澳洲格里菲斯大學（Griffith University）治理與公共政策教授Xu Yi-chong



但是，中國也是世界上最大的太陽能電池板和風力渦輪機製造商。中國正在國內以前所未有的速度建設綠色能源。僅在今年，中國建造的太陽能、風能、水能和核能發電能力就足以滿足法國的全部用電量。明年，我們可能會見證這個人口大國實現更了不起的進步——電力領域排放量首次下降。

在中美兩國（美國為第二大排放國）11月發表的《陽光之鄉聲明》（Sunnylands Statement）的推動下，COP28（《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會）氣候談判開局順利。中美在以往的氣候談判中一直缺乏合作。但這一次，兩國基本上站在了同一戰線上。

煤炭推動了中國的快速崛起，圖為山西一煉媒廠工人。(Reuters)

聲明指出，雙方共同支持全球到2030年將可再生能源增加兩倍，解決甲烷和塑料污染問題，以及從化石燃料向清潔能源過渡。

當務之急

自美國總統拜登上任以來，中國一直試圖與美國在氣候問題上更好的進行協調。氣候是這兩個競爭中的大國可以合作的領域。

經已結束的杜拜COP28談判為聯合行動創造了可能。明年，美國可能會選出一位在氣候問題上跟現任總統觀點截然不同的總統，而中國備受讚譽的資深氣候特使解振華也即將退休。

在這些會談中，中國作為世界第一大的石油進口國，試圖在各國圍繞化石燃料的激烈爭論中找到妥協方案。石油出口國組織（OPEC）認為氣候宣言應該把減排作為重點、而非逐步淘汰化石燃料。解振華和他的團隊努力尋找中間立場，以確保最終協議的達成。

長期以來，中國一直因持續擴建燃煤發電廠而飽受批評。中國擁有世界上規模最大的煤電廠，去年批准增建的煤電廠總發電能力更達到106千兆瓦，相當於每周都在新建兩座煤電廠。不過，中國的五大國有電力公司目前都面臨嚴重的財務虧損壓力。

為什麼要同時發展清潔能源和化石能源？這是中國的一項長期國策：首先確保足夠的基底負荷電力供應（編按：基底負荷即能滿足消費者最基本電力需求電站），同時擴大可再生能源發電能力。但在COP28大會上，解振華對此做了新的補充——「（中國會）以循序漸進的方式努力以可再生能源取代化石燃料」。

中國河北省張家口市神井村荒山上的太陽能電池板和風力發電機。(Getty)

工程師之國

在發達國家，清潔能源工作大多都是由能源經濟學家來推動，利用激勵措施來改變人們使用能源的習慣。

而中國則是一個工程師國家，他們將這些視為技術性挑戰，而非經濟上的問題。

2007年，中國發佈了國家氣候行動計劃，呼籲通過技術手段解決氣候問題，私營企業和國有企業都予以熱烈的迴響。

15年後，中國在各個低碳能源領域都在全球處於領先地位。中國的可再生能源總裝機容量佔世界總裝機容量的比重達到三分之一；在電動汽車的生產和銷售方面，中國領先於其他國家。

2023年，中國發電能力的53%以上將來自水力、風能、太陽能、生物能和核能等低碳能源。

中國河北省張家口市神井村荒山上的太陽能電池板和風力發電機。(Getty)

中國是如何如此迅速地推廣潔淨能源？

中國龐大的國內市場、以及對風能和太陽能的大規模部署推動了可再生能源成本的顯著下降。成本的穩步降低之下，即使是發展中國家也能發展綠色能源。

2012年，中國國家電力投資集團公司的一個大型團隊來到位於青海省的高原沙漠，開始在這片345平方公里的土地上建設產能達15.7千兆瓦的太陽能發電站。

正是在這裏，中國首次摸索出如何有效的利用間歇性電力——將多餘的電力輸送到40公里外的水電站，並用來抽水上山，到了晚上，水就可以通過渦輪機流回山下來發電。這裏研發出來的技術已被運用於其他大型混合項目，如水能—太陽能、風能—太陽能以及風能—太陽能—水能發電項目。

2022年，中國政府宣佈計劃在新疆、內蒙古和甘肅三省的戈壁灘上安裝產能500千兆瓦的太陽能、陸海風電項目。

這些項目的目的不僅是為擴大中國的清潔能源供應，也是為了解決沙漠化的問題。太陽能電池板可以穩定沙子的流動，吸收陽光，減少稀缺水源的蒸發，為植物提供更好的生存機會。這一策略同樣來自青海太陽能發電場，那裏的植物得以在陰翳下生長。

在對技術的關注之下，中國建設出鹽光互補發電站、水上太陽能發電站，還研發出用於能源存儲的電池、空氣壓縮、動力飛輪、氫氣儲能等各類設備。

太陽能發展空間廣闊： 中國的兩大沙漠--戈壁和塔克拉瑪幹--擁有越來越多的太陽能。(TheDrive/Wikimedia, CC BY-ND)

在COP28上的成功合作並沒有讓中美兩國擺脫競爭關係。中國已經在許多清潔能源技術領域佔據主導地位，但美國正試圖利用去年《通貨膨脹削減法案》通過的大筆綠色能源預算來追趕中國。

根據國際能源署（International Energy Agency）的數據，在全球2050年實現淨零排放的計劃下，減排量的一半需要依靠目前尚處於示範或原型階段的技術實現。這些技術包括廉價的綠色氫能、新一代核能、新一代太陽能和風能，以及用於化石燃料的功能性碳捕集與封存。

中國在COP28上取得了哪些成果？

在此次COP28上，中國支持全球到2030年將可再生能源發電能力提高兩倍的呼籲，亦同意解決溫室氣體中的一大重要組成——甲烷的排放問題。

中國在能源效率遠遠落後於其他國家，其單位GDP能耗比美國高出約50%，比日本多一倍。在能源效率的問題上，中國沒有做出像在其他低碳能源領域那樣的投資。

但這可能在未來發生改變。中美兩國於11月同意重新啟動在工業、建築、交通和設備領域的能效問題上的合作，這些領域被視為減排的難點。

美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）和解振華在會前就「擺脫化石燃料的過渡」達成了一致。這一點非常重要，因為如果沒有這兩個世界上最大的排放國達成的協議，COP28 就不可能圓滿結束。