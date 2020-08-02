Microsoft因何想收購TikTok？年輕世代是關鍵　亦能一石兩鳥

美國政府對中國影音社交程式TikTok下達禁令，其母公司字節跳動將之分拆已勢在必行。盛傳微軟有意買下，專家認為，短影音社交平台廣受年輕世代歡迎，TikTok在美國事業正要起飛，微軟買下後可補其不足，是非常划算的生意。

微軟在納德拉於二○一四年就任執行長後，聚焦企業軟體事業，成功的策略讓微軟市值再度看俏，突破一點五兆美元。

知情人士指出，微軟研議購買TikTok其實已進行一段時間，並非這一兩天才上門求親。回顧微軟歷史，曾涉足的手機作業系統、健康裝置或電子書市場，皆失敗告終。

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TikTok（路透社）

不過微軟目前仍有消費者面向的產品，包括二○一四年以廿五億美元買下遊戲開發公司Mojang和旗下的遊戲社群平台Minecraft，二○一六年以兩百七十億美元買下商務社群網站領英（LinkedIn），以及家用遊戲機Xbox。

微軟購買TikTok的談判進度和收購金額尚不明朗，不過路透報導，TikTok投資人估計這間公司價值約五百億美元。

TikTok公司發言人指出，該公司今年在美國雇用將近一千人，並成立十億美元的創作基金，「支持在美國依靠這個平台建立生計的人」。發言人亦強調，TikTok的美國用戶數據，其實儲存於美國及新加坡，員工想查看數據，亦有嚴格限制，「TikTok的最大投資人來自美國，我們承諾保護用戶的隱私與安全。」

不過根據TikTok的服務條款，該公司可能與其母公司或合作廠商分享資訊，這正是美國政府決定封殺TikTok的原因。

因此，微軟若成功收購TikTok，不但能吸引早已遠離傳統媒體的年輕族群，開拓自家社群事業，也能展現「美國價值」，為特朗普政府在對中發動貿易與科技戰助一臂之力，可謂一舉兩得。

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