【勝利醜聞】「警民合作」愈揭愈臭　文在寅「拆彈」功力備受考驗

韓國娛樂圈接連爆出多宗醜聞，事件牽涉嫖、賭、飲、蕩、吹，除了可能令韓流形象一鋪清袋外，亦反映藝人獲警方「特別照顧」。總統文在寅周一（18日）下令調查這些事件。然而不論最終結果如何，關於K-pop的醜聞或會「長爆長有」。

警民一家親？

這次震撼當地的醜聞，最為轟動的可算是圍繞夜店Burning Sun的連串事件。一名目前在韓國警察廳工作、譯音姓尹的高級警司承認，他與BIGBANG前成員勝利以及Yuri Holdings合夥人劉仁錫是相熟的。

《韓國日報》周日（17日）報道，由勝利、劉仁錫及《兩天一夜》主持鄭俊英等人的聊天室內容可見，這批人可能有警察高層在背後撐腰，其中劉仁錫更吹噓自己與一名警方高層關係良好，更獲對方「關照」，無視他和勝利等人合營酒吧內的問題。

劉仁錫上周四（14日）接受警方問話時，承認提供包庇的警方人員就是姓尹的高級警司。對方當時駐守江南區警署，負責監管當地娛樂場所。首爾警察廳周六（16日）指，該名高級警司承認曾與劉仁錫一起打高爾夫球和用膳，但否認收取對方賄賂換取好處。另外勝利承認在劉仁錫的介紹下，在2017年三度與尹姓高級警司吃飯。目前韓國警察廳已經暫停涉事警務人員職務。

劉仁錫是韓國演員朴韓星（圖）的丈夫。（視覺中國）

+ 2

證據不足還是視若無睹？

警察廳周日亦指，江南區警署一名較低層警員被指沒有調查和跟進Burning Sun的問題，因而被控玩忽職守。該名警員本應在2018年7月到涉事夜店處理一個案，他卻在店內飲酒，之後更以證據不足為由中止調查。

《韓國日報》報道指Burning Sun東主曾透過一名譯音姓姜的前警員向江南區警署人員行賄，但警方沒透露這名警員有沒有收受賄款。

劉仁錫向警方承認向姓姜的前警官給2000萬韓圜（約13.85萬港元），着對方交給有份參與的警員，不過該名前警官和涉事警員都否認有收過這筆款項。而姜姓前警官在上周五（15日）涉嫌行賄被捕。

勝利醜聞：韓國總統文在寅周一（18日）下令各部門徹查近日不斷發酵的藝能界醜聞，由於事件牽連甚廣，一旦公眾不接受調查結果，文在寅的地位肯定受到動搖。（VCG）

文在寅的考驗

Burning Sun事件令韓國娛樂圈黑暗一面再度暴露在公眾視線下，這個圈子中部分人涉及偷拍和散播性交影片、藏毒、扯皮條、勾結警方等，導致其他政府部門如稅務局、消防部門也要接受調查。文在寅下令各部門要賭上組織命運調查，對於他而言，假如再有任何差池，他的支持度勢將再創新底，說不定會影響他的政途。

（綜合報道）