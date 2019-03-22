【泰國大選】軍政時代回歸民選之路？　泰國被偷走的那五年

經歷多次延期，泰國周日（3月24日）終於正式舉行睽違五年的大選。 五年時間對一個國家或地方而言，不長也不短，可以經歷轉變，亦可以沒有任何進展，舉例說：今次是泰國自2014年軍事政變後，現在終於迎接五年來的首次民主大選；香港在同年9月出現「佔中」，五年後普選仍是口號。 由政變、軍政府上台、前總理遭起訴、政府控制輿論、修憲、多次推遲大選……泰國人被軍政府「偷走」的這五年，得到甚麼，又失去了甚麼？他們又是面對怎樣的環境？

泰國大選：泰國自2013年底開始一連串反政府示威，反政府的「黃衫軍」與支持時任總理英祿的「紅衫軍」在當地對峙多時。（法新社）

簡單形容泰國這五年就是：從有到無，再由無變有，在失望與希望之間徘佪。這一切要由「紅衫軍」大戰「黃衫軍」引發的2014年軍事政變說起。

社會撕裂 引發第十九次軍事政變

泰國自2013年底開始一連串反政府示威，時任總理英祿（Yinglak Chinnawat）宣布解散國會，提前在翌年2月舉行大選，惟以反對派為首的示威抗議持續。大選受示威阻撓，未能順利進行，最後被憲法法院宣判選舉無效。

2014年5月20日泰國實施戒嚴，兩天後軍方發動政變接管政府，成立「全國維持和平秩序委員會」（NCPO）掌控國家，並實施臨時憲法，同時禁止政黨活動。原陸軍司令巴育（Prayut Chanocha）及後正式成為總理。

泰國大選：2014年5月，以巴育為首的軍方發動政變期間，有示威者反對並予以譴責。（Getty Images）

軍政時代 穩定換來的代價

巴育領導的軍方執掌權力後，泰國由混亂回到穩定，但「穩定」所付出的代價是：軍政府牢牢控制參議院、大肆執行嚴厲法令、監視網上言論及管制媒體新聞，以打壓異見分子及反政府言論，因「冒犯君主罪」被扣留或起訴的人數因而大增。

泰國軍政府2015年4月1日宣布取消戒嚴，並啟動臨時憲法第44條，賦予總理以行政命令方式壓制對國家安全及王室構成的威脅，容許當局無需逮捕令就能扣押個別人士。

泰國大選：巴育自2014年就任泰國總理，領導軍政府牢牢控制參議院，及實施嚴厲法令。（路透社）

軍政府亦致力促使通過修改憲法擴權，希望在將權力移交民選政府後仍能「垂簾聽政」。不過2015年9月6日的首份修憲草案出師不利，遭國家改革委員會（NRC）否決。

按照法例，政府需成立新的憲法起草委員會，以半年時間起草新憲法，並需獲NCPO批准才能公投。新憲法草案在2016年8月7日的全民公投中獲通過，成為泰國第二十部憲法，賦予軍方監察政府，以及國家未來20年發展的權力。

新憲法將參議院議席由200席增加至250席，但全屬委任性質；並規定泰國總理將由民選眾議院的500位議員，及軍方委任參議院的250位議員共同選出。巴育被質疑是想籍此擴充權力。但矛盾的是，這次修憲成功，亦令軍政府讓泰國回歸民選之路。

泰國大選：服軍役的少年2016年被派到街上宣傳公投。（Getty Images）

再三推遲 多次「開期票」稱還政於民

軍政府上台之初曾承諾，事態平穩後便舉行大選，恢復民主，「開期票」稱能在2015年底前舉行選舉。惟2015年9月的首次修憲遭否決，意味大選亦一併押後。巴育及後又以安全問題及修改憲法為由押後大選，稱制定新憲法後將舉行大選。

泰國國王哇集拉隆功2016年12月1日即位，並在2017年4月6日頒佈第二十部憲法。千呼萬喚始出來，軍政府終於在2017年10月10日首次明確交代時間表，宣布會在2018年11月舉行大選。

民眾的希望在2018年1月25日再次化為泡影，泰國國會當日通過新選舉法案，將大選將延後至最早2019年2月舉行。巴育稱，需要更多時間籌備選舉，好讓他「為選舉制定基礎」。

泰國國會2019年1月24日宣布再次延遲大選，從原本2月底調整至如今的3月24日。

泰國大選：公民力量黨是因競選而新成立的政黨，公民力量黨支持巴育，被視為是軍政府的代表政黨。（Getty Images）

英祿他信 難兄難妹流亡海外

泰國前總理他信（Thaksin Shinawatra）2006年下台後，因涉嫌貪污而被通緝，自2008年起流亡海外；他的胞妹英祿亦落得同樣下場，並遭到泰國當局通緝。

英祿捲入「大米瀆職案」，被指擔任總理期間在推行的大米計劃中涉嫌貪腐，泰國檢察總長2015年2月19日，以涉及大米補貼導致國庫虧損的瀆職罪名，正式起訴英祿。

案件同年5月19日首次開庭，英祿短暫出庭時強調自己無罪，認為這是政治逼害。當局原定2017年8月就案件作出裁決，判英祿入獄5年。但她在判決前已逃出泰國，與兄長流亡海外。

泰國大選：泰國前總理他信及胞妹英祿遭到泰國當局通緝，流亡海外後不時高調現身。後者2019年初在Twitter稱已決定不再沾手政治。（法新社）

相比起其他流亡政治家低調隱居的生活，英祿與他信多次高調外出，媒體多次報道他們現身日本、英國及香港等地。據報泰國曾要求英方將英祿引渡回國接受審訊。他信的幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）本周五（22日）在香港舉行婚禮，他信也會出席；泰國檢方周二（19日）表示，會在他信抵港後要求香港將他引渡回泰國。

二人流亡後，他們所屬的為泰黨並無怠慢，近期接連在曼谷舉行集會，為該黨的總理候選人拉票。

泰國大選：泰國迎來2014年軍事政變後首場大選，民調顯示投票率高達97%。圖為為泰黨總理候選人之一兼前衞生部長素達拉（Sudarat Keyuraphan）出席競選活動。（視覺中國）

回歸民選​ 投票反映民主意願

泰國民眾多年來一直希望軍政府能盡快舉行大選，2017年12月更爆出副總理兼國防部長巴維（Prawit Wongsuwan）捲入「鑽戒門」涉貪事件，更令民怨四起。經歷一拖再拖，他們終能如願。

「民主選舉」的確是得來不易，要成為自由民主國家亦絕非一朝一夕的事，泰國軍政府對反對聲音的打壓仍時有出現。單是這次選舉絕不會讓泰國重回民主自由，但民選之路正是一步一步所走出來。引用泰國烏汶大學（Ubon Ratchathani University）政治學家帕迪瓦尼（Titipol Phakdeewanich）形容，泰國人的投票仍然很重要，因為 「這是關於民主的公民投票，以及這個國家是否想要推進民主。」

誰又知道今次選舉，或是再過五年，會是一片怎樣的天空？

泰國大選：泰國周日（24日）舉行自2014年軍事政變以來首次大選，當地有5200萬合資格選民，其中260萬人在3月17日到票站提早投票。（路透社）

（綜合報道）