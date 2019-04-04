美國研究：不良飲食習慣比吸煙和高血壓更致命

美國華盛頓大學（University of Washington）健康指標和評估研究所（Institute of Health Metrics and Evaluation，IHME）周三（3日）在醫學期刊《刺針》（The Lancet）發表一份關於環球疾病負擔（Global Burden of Disease）的研究報告，指出不良飲食習慣每年在全球造成約1100萬宗死亡個案，比起吸煙和高血壓的致死個案更多。 報告又指，其中最大的問題並非大家吃太多不健康食物，而是吃得越來越少健康食物，並呼籲全球各國改變它們的食物政策，與其說服民眾減少進食糖、鹽及脂肪，不如推廣蔬菜、水果、堅果類和豆類植物。

這項研究由IHME的阿夫欣博士（Dr Ashkan Afshin）所領導，他們調查了15種不同的營養素，發現致命主因是吃太多鹽和吃太少全穀類食物、水果、蔬菜及奧米加3（Omega-3）脂肪酸，其他原因還有吸收太多加工紅肉和含糖飲料，太少奶類和低纖維飲食；心臟病和中風是不良飲食習慣所造成的主要疾病，然後是癌症和二型糖尿病（Type 2 diabetes）。

研究發現，改善飲食可以預防全球五分之一人死亡。阿夫欣說，「通常關於良好飲食習慣的討論，都會着重於減少吸收不健康的食物。而在這次研究，我們發現比較重要的是因為大家吸取太少健康食物，而非吃太多不健康食物。」

阿夫欣又指，那些採用地中海飲食法（Mediterranean diet）的國家，例如黎巴嫩、以色列和伊朗表現較好，但「沒有國家擁有吸收健康食物的最佳水平，就算是那些採用地中海飲食法的國家，目前攝入許多其他食物要素的份量並非最佳。」

IHME就表示，這份研究報告是有史以來關於飲食習慣對健康影響方面做過的最詳盡分析。

（綜合報道）