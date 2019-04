美國研究：不良飲食習慣比吸煙和高血壓更致命

美國華盛頓大學(University of Washington)健康指標和評估研究所(Institute of Health Metrics and Evaluation,IHME)周三(3日)在醫學期刊《刺針》(The Lancet)發表一份關於環球疾病負擔(Global Burden of Disease)的研究報告,指出不良飲食習慣每年在全球造成約1100萬宗死亡個案,比起吸煙和高血壓的致死個案更多。

報告又指,其中最大的問題並非大家吃太多不健康食物,而是吃得越來越少健康食物,並呼籲全球各國改變它們的食物政策,與其說服民眾減少進食糖、鹽及脂肪,不如推廣蔬菜、水果、堅果類和豆類植物。