【黑洞照片】《星際啟示錄》神預言？　電影構想與真實黑洞相似

「科幻小說如今已變成科學事實。」有份參與拍攝人類史上首張黑洞相片、滑鐵盧大學（University of Waterloo）理論物理學家布羅德里克（Avery Broderick）如此形容。 在黑洞相片曝光前，從未有人真正知道黑洞的模樣，但人類的想像力並未有因為眼不能看而受到限制。著名導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）的電影《星際啟示錄》（Interstellar）中，就呈現出對黑洞外形的構想。就連科學家也指，電影畫面中的黑洞，與遠在現實天際中的黑洞相似。

導演路蘭當時為了讓電影貼近更真實，特意聘請後來榮獲諾貝爾物理學獎的理論物理學家索恩（Kip Thorne）擔任科學顧問，構想電影中黑洞「巨人（Gargantua）」的模樣。

黑洞首張相片曝光後，美國麻省理工學院（Sciences Massachusetts Institute of Technology，MIT）天文學家秋山和德形容：「《星際啟示錄》中黑洞的影像幾乎正確。」只因為是電影關係，有簡單的不同。

黑洞首張照片：科學家在記者會上公布首張黑洞照片。（Event Horizon Telescope Facebook）

現實中的黑洞與《星際啟示錄》中的黑洞最明顯的分別，在於後者多出一個環形物體圍繞黑洞，如同土星環圍繞星體。秋山解釋，目前科學家正靠近黑洞其中一個極點觀測這個位處M87星系的黑洞，而非從正面觀測，因此受角度影響，將看不見周圍的環形物體。情況正如從上面或下面觀測土星的話，亦不會見到土星環。

兩者另一個分別在於黑洞光環的亮度。現實黑洞的圓形光環亮度不一，下方的半圓較光亮，代表黑洞有可能是在旋轉，周圍的物體也同時在旋轉，令靠近我們的物體看來較光亮，遠離我們的物體看來較暗淡。

科學家索恩解釋，路蘭製作電影時，考慮到人類眼睛未能在光線對比如此極端的情況下，分得出光環亮度的分別，因此選擇省略有關特點。

但他亦表示，電影中黑洞的盤狀物體較薄和不透明，而現實黑洞周圍的盤狀物體則較厚且透明。

黑洞首張照片：電影《星際啟示錄》中的黑洞外形與現實的黑洞相似，最大外觀分別在於前者多出環形物體。

▼想觀看更多《星際啟示錄》劇照，請點擊以下圖輯：

+ 2

這個「事件視界望遠鏡」（EHT）的計劃，由全球約200名科學家聯手合作。在計劃中，科學家把各地天文望遠鏡連接組合，以建造一個超巨型的望遠鏡虛擬網絡，這些望遠鏡分別位於美國、墨西哥、智利、法國、格陵蘭島和南極。科學家形容，這就好比「如地球一樣大」的超巨型望遠鏡，為黑洞「拍照」。

科學家形容這個位於M87星系的黑洞質量極大，是絕對的「怪物」（monster）。有份參與項目的亞利桑那大學（University of Arizona）天體物理學家普薩爾季（Dimitrios Psaltis）表示：「黑洞的大小和形狀與愛因斯坦廣義相對論的預言完全相符，使我們對這個有百年歷史的理論更有信心。」

（綜合報道）