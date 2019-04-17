日本興起廁紙打蝴蝶結發揮「女子力」　網民大罵：不衛生

在日本酒店，或許你會看見洗手間內的廁紙卷，廁紙會接成三角狀，讓人看起來「整潔點」。但近日有人更推廣把廁紙打「蝴蝶結」，聲稱這能展示「女子力」（女性的魅力），引起熱議……

其實這種廁紙打蝴蝶結在2017或2018年就有人提出，但近日在抖音的影響下再度流行起來。（網絡圖片）

日本版抖音近日正流傳着一些短片，教導人們如何把廁所的廁紙打成蝴蝶結。一個可愛的蝴蝶結掛在廁紙卷上似乎頗有魅力，人們開始爭相仿效。結果有人真的在公眾廁所把廁紙打成蝴蝶結，說是展示「女子力」。

各種廁紙打蝴蝶結的照片在Twitter上出現

但很快，這種奇怪的行引起了網民批判，除了打蝴蝶結行為浪費廁紙外，也是一種非常不衛生的行為。在廁所如廁後，沒洗手就把玩廁紙綁蝴蝶結，會把手上的細菌或污穢物沾到廁紙上。

大量網民批評

太污穢了！把剛拭完屁股的手拿來摺廁紙有多不衛生？！ 廚所展示女子魅力？這也太令人失笑啦－－ 有時間去摺不如早早出來讓第二個排隊的上廁所 那麼想去摺，自己去買張紙去慢慢摺吧

在日本的醫院會特意提醒病人別手多把廁紙摺三角，避免散播病菌。（J-Cast News）

酒店廁紙三角狀 是「打掃完畢」意思

其實日本酒店的廁紙卷會接成三角狀，是為了告訴客人已打掃清潔的意思。

不過在醫院這些地方，會特別告示不要「多手」把廁紙接成三角狀，目的就是避免手中的細菌意外散播。有網民呼籲希望這種奇怪的行為不應廣傳，這實際不是什麼可愛行為，只是擾人、害人而已。

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