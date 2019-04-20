【巴黎聖母院大火】航拍機片段公開災後情況　尖塔遺址猶如黑洞

法國巴黎聖母院（Notre Dame de Paris）周一（15日）遭受祝融之災後，當局着手重建工作。有俄羅斯傳媒在火警後翌日出動航拍機，由高空拍攝災場情況。其中被燒至倒塌的尖塔位置只剩下一片頹垣敗瓦，驟眼一望就像個黑洞。

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俄羅斯新聞機構LIFE旗下的Gigarama製作了名為「心碎的巴黎」（The broken heart of Paris）的片段，從高空全方位拍攝聖母院的損毀情況。見到屋頂完全焚毀，留下多個黑色破洞，加上原本是尖塔的位置被圍板封住，實在教人唏噓。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）呼籲法國人民團結參與重建巴黎聖母院的「國家計劃」，他揚言要在5年內完成重建這座有850年歷史的建築，並指大教堂將比以前更加美麗。他強調明白大家的痛苦，但這同樣是希望，所以法國現在必須採取行動。

外界對於如何重建則有不同意見，當地林木業人士及保險公司Groupama願意提供橡木作為材料，原汁原味地重建聖母院。不過美國南加州大學美術史及歌德式建築系教授馬隆（Carolyn Malone）認為，考慮到這場火發生時，火勢快速蔓延，因此大家或會汲取教訓，改用其他較安全物料。

巴黎聖母院失火位置。（香港01製圖／Google Earth）

（綜合報道）