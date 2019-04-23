金正恩與普京會面　朝俄關係走近背後都是錢作怪？

朝鮮領袖金正恩周三（24日）出訪俄羅斯遠東城市海參崴（Vladivostok），並將與總統普京（Vladimir Putin）舉行峰會，是兩國領袖相隔8年來再度會面。朝鮮近年在國際舞台動作多多，金正恩除了多次訪問中國，亦與韓國總統文在寅及美國總統特朗普（Donald Trump）分別舉行峰會。表面看來，他與俄羅斯接觸較少。 但其實普京一直「從未走遠」，俄方曾多次邀請金正恩到當地訪問；從歷史看來，兩國更曾是同聲同氣的合作夥伴。到了今天，朝俄之間又有甚麼利益關係？

朝鮮和俄羅斯的合作，可以由前蘇聯時代說起。蘇聯貴為共產世界的「老大哥」，當然對於同是信奉共產主義的朝鮮同聲同氣，莫斯科曾經在朝鮮境內大興土木發展基建、提供武器和物資。不過蘇聯1991年解體後，俄羅斯就不太希望理會這個包袱，甚至對方經濟陷入谷底時都似乎不聞不問。

朝俄關係在普京上台後漸露曙光，他於2000年首次成為總統後不久，在前往日本沖繩出席八大工業國組織（G8）峰會時，取道並訪問平壤，與時任領袖金正日會面。普京當時更遊說對方放棄核計劃，但最終由於金日成「走數」而失敗告終。

朝鮮領袖金正恩的父親金正日曾於2001年坐專列火車訪問俄羅斯，並於莫斯科與總統普京會面。（Getty Images）

即使如此，俄羅斯一直都希望取得平壤的信任，包括普京在莫斯科接見專程坐火車遠道訪問莫斯科的金正日會面。俄羅斯更豁免朝鮮在前蘇聯時代的債務，以及提供人道救援物資等。不過這些舉動都屬象徵意義，兩國之間的合作都只聞樓梯響。

對於普京而言，與朝鮮取得友好關係可以為莫斯科帶來發展東北亞地區的巨大商機，包括開採朝鮮境內的天然礦物質和稀有金屬、興建連接俄羅斯和朝鮮半島的鐵路、和建立天然氣管道輸往朝鮮及韓國等。金正日2011年訪問俄羅斯西伯利亞，與時任總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）舉行會談時亦承認對有關計劃感到興趣。

朝鮮領袖金正恩與美國總統特朗普早前於越南舉行第二次美朝峰會，但最終不歡而散。金正恩4月的訪俄之行，或為平壤在國際舞台尋找新靠山。（路透社）

朝鮮多年來受到國際社會制裁，與俄羅斯合作可以吸引對方投資改善前蘇聯時代遺留下來的基建設施、發展電力供應等。同時亦可在過分倚賴中國的政策上，開拓新路向。

除了在經濟上各取所需外，俄羅斯東正教亦可能成為朝俄兩國合作的得益者。東正教會本身與克里姆林宮關係密切，教會亦有多名朝鮮神學士畢業。金正日曾在訪問貝加爾湖（Lake Baikal）城市伊爾庫茨克（Irkutsk）時參觀當地的東正教堂，之後更在平壤興建一座東正教堂。因此金正恩訪俄之行，或會步父親足跡參觀東正教堂。

普京和梅德韋傑夫（左）曾與時任朝鮮領袖金正日會面。金正恩上台後，普京多次公開表示，希望金正恩可以訪問俄羅斯。（路透社）

金正恩在普京的「千呼萬喚」下，終於決定應邀訪問俄羅斯，或是為失敗收場的第二次美朝峰會作「兩手準備」，而俄羅斯亦因烏克蘭問題遭受美國等西方國家制裁，因此不少俄羅斯人希望利用朝俄關係抗衡美國。不過有軍事專家認為，兩國合作很大機會只會維持於經濟層面，只要平壤政權不放棄核武，俄羅斯應該不會像前蘇聯一樣，為對方提供軍事援助。

（綜合報道）