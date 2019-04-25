【朝俄峰會】其實，金正恩是位真正的「鐵道迷」？

朝鮮領袖金正恩展開俄羅斯訪問，搭乘專列前往海參崴，今時今日跨國訪問還坐火車的國家領導人認真少見。有說是因金正恩怕墜機所以不搭飛機，又或是說，其實金正恩是個鐵道迷？

金正恩的專列路過俄羅斯市內，吸引大批途人照相。（Getty Images）

據說金正恩的祖父，朝鮮國父金日成曾和一般國家元首一樣，愛搭飛機出行，但在目擊一次空難後決定改坐火車。他的兒子金正日緊隨教誨，以至今天的金正恩同樣捨易取難，出訪均用列車出行。

金正恩：「坐火車旅行可以了解一個國家」

不過，若金正恩真正的「鐵道迷」，是真心愛搭火車又如何呢？

所謂鐵道迷是指對鐵路火車有特別愛好，對認識不同的列車有強烈慾望。鐵道迷一字緣於日本，日本列車貫穿全國，各處都有林林總總不同列車，因此鐵道迷也特別多。香港有不少人愛往日本旅行，因此日本鐵道在香港有一定市場。

而鐵道迷的特色是，很愛搭乘列車前往旅行。我們不知道金正恩對鐵道或列車有多少認識，但肯定他喜歡搭乘列車旅行。韓聯社引述金正恩本人說道：「坐火車旅行可以了解一個國家。」

金正恩有自己的專列，且可按喜好到處遊覽，所到之處都有大批人士歡迎...... 好像真的沒有人有他這樣的待遇呢。（路透社）

假若哪天KTX真的連接平壤，可以預期金正恩會搭高鐵造訪首爾。（Getty Images）

有哪個鐵道迷可擁有自己的「列車」？

而實際金正恩幾乎每次外訪都搭乘火車，包括前往北京、越南或是這次的海參崴。儘管由朝鮮坐火車往越南超過兩天，比飛機慢非常多，但金正恩似乎不介意。

更重要的是，這架列車是金正恩專列，經特別設計，可防彈防炸。日本有哪個鐵道迷會擁有自己的「列車」？

還記得2018年4月朝韓舉行板門店峰會時，金正恩便說道對韓國的高鐵KTX十分感興趣，更一度出現了哪天要把平壤和首爾用高鐵連接起來的構想。

今天已知金正恩出行搭乘飛機的，是2018年6月的新加坡第一次美朝峰會。由於朝鮮沒辦法從陸路抵達新加坡，所以金正恩只能「被迫搭飛機」。但若金正恩日後有機會造訪歐洲，金正恩理論是可以經俄羅斯直接坐火車前往。假若金正恩真的坐火車往歐洲，那他將必定超越父親花一星期以上從平壤搭火車前往莫斯科，並打破世界紀錄。

屆時，我們將可肯定金正恩是位無容置疑的真「鐵道迷」。