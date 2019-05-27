史上首位冷凍人「解凍日」已過　最接近長生不老技術結果是……

許多電影中，會提到「人體冷凍技術」，把一些身患不治之症的患者急凍起來，希望未來有更好的醫療技術能復活他們，詹姆斯．貝德福德（James Hiram Bedford）在1967年成為第一位凍存身體的人，進行第一宗人體冷凍手術的尼爾森（Robert Nelson）在2017年宣稱詹姆斯會在當年復活，但卻從此失去消息，許多人認為應該是實驗失敗了。

人體冷凍技術是一種試驗中的醫學技術，把人體或動物在一般攝氏零下196度以下的極低溫情況下，用深低溫保存，並希望可以在未來通過先進的醫療技術讓他們解凍後復活及治療。

被稱為「人體冷凍技術之父」的埃丁格（Robert Ettinger）在1964年提出人體冷凍的概念，並創立人體冷凍組織「Life Extension Society」，對外徵求自願者，並表示組織已經具備技術，當時詹姆斯罹患癌症長期臥床，他決定成為第一例被冷凍保存的人，即使無法復活，也希望能替冷凍人體研究獻上一份心力，他準備10萬美金用於之後身體維護，並在家人陪伴下於1967年嚥下最後一口氣。

人體冷凍技術相關儀器及設備（點圖瀏覽）↓↓↓

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人體冷凍技術被美國的《生活科學》雜誌列為10大人腦未解之謎之一，就目前技術而言，能低溫保存的只有血液、細胞和人體器官，惟即使只是保存單個人體器官仍非常困難。主流科技學界仍有人在研究細胞和組織器官的保存，亦有部分醫學專家認為這不具任何醫學價值。

進行這項手術的時候，他們將詹姆斯的身體放進冰水中冷卻，並抽光他全身的血液，再注射進大量的二甲基亞碸（Dimethyl sulfoxide），然後他們將詹姆斯轉移到液態氮設備保存。詹姆斯多年來被陸續放在各州的冷凍中心，最後1982年送到了「阿爾科生命延續基金會」一直保存到現在。

直到現在50年過去了，以現在的研究來看，當時的手術相當粗糙，詹姆斯被許多人判定沒有復活的可能，尼爾森卻依然相信冷凍技術已經成熟，更宣稱詹姆斯將在2017年甦醒，但最後卻失去消息，之後也沒有再發布任何聲明，許多人認為這項實驗失敗了，但也卻成為了一個人體冷凍技術的重要紀念碑，並將詹姆斯的冷凍保存的當天，也就是1月12日，則定為「貝德福德日」。

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