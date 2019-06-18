【新聞教室】369天的埃及總統　穆爾西起伏的一生

埃及前總統穆爾西（Mohamed Mursi）周一（17日）突然逝世。67歲的他曾是埃及首位民選總統，但執政僅一年就遭軍事政變垮台，並被控以逃獄罪等判囚終身。 穆爾西原是一名工程師，他的從政與時勢讓他很快爬上了最高峰，但很快因經驗與能力不足而跌下。

在2013年反政府與支持政府陣營的示威中，穆爾西支持者高舉穆爾西的海報。（Getty Images）

穆爾西出身在埃及一個農民家庭，在學期間專攻工程學系。1975年他在開羅大學取得技術工程學士，並於1978年取得金屬工程學碩士。1978年穆爾西與年輕的馬哈茂德（Naglaa Mahmoud）結婚，在一次受訪中，馬哈茂德形容穆爾西是一位相當愛護她及出色的丈夫。

1979年，穆爾西加入穆斯林兄弟會，前往美國深造。穆爾西1982年至1985年於美國擔任加州州立大學北嶺分校的助理教授，1985年返回埃及就任宰加濟格大學（Zagazig University）的材料工程系主任。穆爾西一直保持學系主任的職位，直至2010年。

參政至成為首位民選總統

穆爾西在2000年參政，他當年以獨立候選人身份當選人民議會議員，並成為穆兄會議會黨團主席。2010年阿拉伯之春席捲中東，埃及爆發大規模示威。穆爾西因與穆兄會成員參加反對穆巴拉克（Hosni Mubarak）示威被補，但在7日後越獄重獲自由。

在推翻穆巴拉克後，穆兄會決定籌組政黨參選，成立自由與正義黨。穆爾西取代了沙特爾（Kairat El-Shater）成為該黨總統候選人。2012年通過兩輪選舉，穆爾西擊敗前總理沙菲克（Ahmed Shafik），成為了埃及首位民選，且沒有軍方背景的文職總統。

穆爾西在2012年成為埃及首位民選總統。（Getty Images）

上任後一年即被迫下台

穆爾西上任後推動連串政治改革，包括撤換國防部長、總參謀長等軍方高層。同時透過制定新憲法，並給予憲法的最高合法性，逐步結束過去超過半世紀軍方專政的情況。10月穆爾西頒布大赦，釋放在2011年因反對穆巴拉克，參與埃及革命被捕的人士。

穆爾西任內一個重要政績，是成功推動以色列與哈馬斯達成停火協議。

但是，穆爾西急於變革、忽略經濟政策及用人失當，很快令政局再陷混亂。穆爾西繼作出軍隊重大人事調整後，很快再向司法部門出手，不經國會批准撤換了檢察總長，引起反對派不滿。

同時因穆爾西忽略經濟政策，經濟狀況惡化使通貨急劇膨脹，令政府失去部分民眾支持。

而更直接的導火線，是穆爾西任命7名省長中，其中一人是參與1997年樂蜀屠殺遊客案件的極端伊斯蘭份子。穆爾西執政的蜜月期不足半年，再度爆發示威，反對者批評穆爾西要把埃及推向原教旨主義國家，並稱他要企圖成為當代法老，各地爆發大規模示威。最終在穆爾西執政的369天，即2013年7月3日，軍方發動政變推翻穆爾西。

反對者不滿穆爾西的反世俗主義，施政失敗無法改善經濟狀況。然而誰也沒想到2013年的政變會以大型的血腥鎮壓暴力收場。（Getty Images）

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下台被捕與餘生

穆爾西在下台後遭軟禁及被捕，他所屬的穆兄會亦被勒令解散，並被定性為恐怖組織。穆爾西2014年被控因2011年發動革命時逃獄等罪被判死刑，雖2016年最高法院撤銷了死刑判決，但穆爾西的案件需要重審。至2019年，穆爾西仍需在獄中渡過。

穆兄會批評指穆爾西被捕後長期被單獨囚禁在環境欠佳的監獄，當局亦禁止他與醫生及律師接觸，斷絕外界聯繫。

2019年6月17日，穆爾西在出席一個聆訊時，突然在玻璃犯人欄暈倒。他很快被送往醫院搶救，但最終不治，享年67歲。