泰廚師飛返曼谷轉機要等5天　飲到「斷晒片」流浪俄羅斯

一名在匈牙利布達佩斯工作的泰國廚師烏泰（Uthai Waenbarb），在俄羅斯莫斯科失蹤多日，他的親戚積極尋找他，43天後終於距離該市約27公里的希姆基市發現他活得好好的。原來烏泰6月15日莫斯科機場停留時，被告知要5天後才能搭機返回曼谷，於是跑去喝酒，喝太醉結果搞丟了自己的護照和隨身物品。

，烏泰原本應該在莫斯科轉機飛回曼谷，但航空公司告知他要五天後才能搭機，烏泰不耐煩因此跑出去喝酒，結果喝到斷片（GettyImages/VCG）

泰國《曼谷郵報》報道，6月15日當天，烏泰原本應該在莫斯科轉機飛回曼谷，但航空公司告知他要五天後才能搭機，烏泰不耐煩因此跑出去喝酒，結果喝到斷片，在等候區的商店與工作人員發生爭執，甚至被警察拘留，身上的護照和隨身物品也全部消失。

烏泰的家人十分擔心報警尋找他，而他的朋友則表示，烏泰在布達佩斯的工作結束後和朋友喝酒慶祝一番，並證實喝完酒後烏泰的確有登上在布達佩斯機場的班機。家人也向匈牙利及俄羅斯警方尋求幫忙，所幸7月31日在希姆基市發現烏泰平安無事。

目前烏泰被安置在泰國駐莫斯科大使館，大使館在找到烏泰後致電向烏泰的家人報平安，並提供他臨時護照，幫助他盡快返回泰國，與此同時，烏泰在俄羅斯的住宿費及其他費用也由大使館支付。

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