戲中電話號碼真係有人用　印度男慘中招　日接過百電話搵性感女星

電影有時為了劇情所需，會編出一串無人使用的電話號碼，但印度近日上映的電影《Arjun Patiala》裡頭，一名女性角色說出的電話號碼竟真的有人使用，結果讓看完電影的觀眾紛紛撥打電話要找該名女星，令號碼的使用者不堪其擾。

《今日印度》報道，印度上個月26號上映的電影《Arjun Patiala》中，其中一幕女星桑妮（Sunny Leone）所飾演的角色給其他人一組電話號碼，殊不知這組電話號碼屬於一位德里居民Puneet Agarwal。結果讓看完電影的粉絲紛紛打電話到Puneet Agarwal的家，希望能和桑妮說話。

Puneet Agarwal表示，26日電影上映後他開始接到陌生人的電話。起初他以為只是惡作劇，後來他才得知是《Arjun Patiala》的製作團隊誤用了他的號碼。現在Puneet Agarwal每天會接到100至150通的電話，當中甚至有人想追求桑妮或是猥褻電話，因為Sunny過往在加拿大擔任成人片女星。讓Puneet Agarwal不堪其擾。

Puneet Agarwal於30日向警方投訴，但警方目前還未採取任何實際行動，Puneet Agarwal表示若狀況持續，他將會上法庭提告。而Sunny事後也向Puneet Agarwal道歉，她告訴Puneet Agarwal：「對不起！我不是故意讓這件事發生的，你一定接到了一些有趣的電話。」

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