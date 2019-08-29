印度15歲少女不乖被判「姦刑」　遭6男毆打輪暴　母投訴竟再加罰

印度比哈爾邦加耶（Gaya）的一位15歲少女，因被村裏長老認為不乖而被判姦刑，她被拖到一棟大樓屋頂毆打，並遭6位男子輪流性侵，後來這名少女被一位婦人發現並通知了她的父母，少女母親因此找上村委會理論，但少女反而被要求再度懲罰，她遭到剃光頭髮在村裏遊街示眾，事後少女母親找上當地警署報案，6位男子也已遭到逮捕，而少女也被送往體檢。

根據《印度斯坦時報》報道，這名少女在15日準備上廁所時被6位開車的男子綁架，他們將少女拖到一棟大樓的頂樓，並將她脫光毆打，後來還輪流強姦她，少女也在不久後陷入昏迷。

事後一位婦人發現少女，給了她一些衣物並通知她的家人，少女的母親聽聞後找上村委會理論，但村裏的長老們反而增加了對少女的懲罰，他們將少女的頭髮剃光並逼迫她在村裏遊街示眾，之後長老們甚至威脅少女一家人，告訴他們不能向警方投訴。

事發11天後，少女母親終於忍不住向當地警察局報案，警方表示因為少女一家人目前仍受到許多村民的威脅，因此會對他們提供足夠的安全保障，至於6位嫌疑犯目前已經以「保護兒童免遭性侵犯罪」移送警局，而少女則被送往醫院體檢，整宗案件的真相仍要等少女的醫療報告出爐，才能做進一步的調查。

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