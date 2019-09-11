新西蘭男1周中2次樂透　免費彩券中百萬頭獎　強忍狂喜回公司上班

財神要送錢，擋都擋不住！來自新西蘭旺阿雷（Whangarei）的一名男子，竟在短短一周內就中了2次樂透（Lotto）。其中，中了100萬紐元（約500萬港元）頭獎的彩券，更是免費的紅利彩券（Bonus Ticket），讓他意外從上班族翻身成百萬富翁。

根據外媒報道，一名住在新西蘭北島上旺阿雷市的幸運男，在上個月28日中了樂透二獎，獎金有2.7萬紐元。沒想到好運沒有就此結束，隔了一周，在這個月4號開獎時竟然又中了頭獎，此次金額更高達100萬紐元。讓人意外的是，這張中了頭獎的彩券，是一張免費的紅利彩券。這筆意外之財把他給嚇壞了。

有天準備出門工作時，妻子告知他鎮上有人中了這次頭獎。當下他只回覆沒辦法百分之百確認是在哪家店買的，但晚點會去看看。雖然心裏認為不太可能是自己，但上班到一半，男子還是忍不住跑去彩券行利用機器掃描確認。

沒想到此時熒幕出現「頭獎」字樣，讓他感到難以置信。「我掃描條碼不只一次，以確保自己沒有看錯。」接着他把彩券交給櫃檯的女店員檢查，確認他的確就是新的百萬富翁。

儘管得知自己突然多了過百萬，但他仍堅守崗位，回公司繼續工作。男子早點下班回到家，妻子表示當她看到老公春風滿面，而且手上還拿了張彩券時，「我就知道發生什麼事了」。

夫妻倆遲遲不敢相信自己這麼幸運，認為「整件事情太不可思議了」。靠着免費的彩券就中了百多萬的獎金，男子興奮直呼「你永遠不知道下一秒將發生什麼事」。

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