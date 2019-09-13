搞笑諾貝爾獎　得獎原因完全嚇你一跳

諾貝爾獎得獎名單10月公布，但美國哈佛大學9月12日舉行一個另類諾貝爾獎，一批來自全球各地的科學家憑令人發笑的研究揚威「搞笑諾貝爾」（Ig Nobel）。

搞笑諾貝爾已經踏入第29屆，表揚一些令人發笑但教人深省的研究。而在今屆一共頒發十個獎項，其中解剖學大獎由來自法國圖盧茲大學的米厄塞（Roger Mieusset）的團隊奪得，他們憑在2007年研究法國郵差在穿衣服和赤裸情況下，不對稱陰囊溫度的分別。

來自台灣的楊佩良及美籍台裔科學家胡立德的團隊，則因為研究動物袋熊為何會排出方形的大便，成功奪走物理學獎，這也是他們繼2015年後，再度揚威同一獎項。楊佩良2018年曾接受《衛報》訪問講述她的研究，解釋方形大便是與袋熊的腸道特性有關。

而在醫學獎方面，意大利科學家加盧斯（Silvano Gallus）提出吃薄餅有助防止生病和死亡而獲表揚。

意大利科學家加盧斯（Silvano Gallus）憑「薄餅能否有助防止患癌」而獲得搞笑諾貝爾醫學獎。（路透社）

提到飲食，日本明海大學保健醫療系教授渡部茂則研究兒童唾液分泌量而獲得化學獎。該研究在1995年進行，他們分別讓5歲男、女童各15人咀嚼經量度重量的米飯、香腸、醃菜等6種食物，再由他們嚥下食物前吐出並再次磅重，花了兩天時間測出唾液分泌量。團隊最終推算出「一日合計分泌大約500毫升唾液」的結論，並指結果低於預期。

渡部在研究中表示，原本考慮由更年幼的兒童為調查對象，但因為他們可能「不聽話」而嚥下食物，所以判斷5歲兒童是聽從指示的極限。他在發表得獎感受時，更找來自己3名兒子上台即場示範。渡部指，對於小孩而言，唾液幫助牙齒免受橙汁等酸性物質侵蝕，因此非常重要。

日本大學教授渡部茂研究兒童唾液分泌量而揚威搞笑諾貝爾，他在接受獎項時手持一個500毫升的水樽，象徵兒童每日平均唾液分泌量是500毫升。（美聯社）

搞笑諾貝爾的其中一個傳統是觀眾向台上丟紙飛機，它與傳統的諾貝爾獎一樣有得獎者致詞和頒發獎金。不過搞笑諾貝爾會找來一位8歲女孩限制大家的發言時間，一旦超過60秒，她就會高呼無聊，讓得獎者「知難而退」。

至於獎金方面，每位得獎者可以獲得一張一萬億元津巴布韋幣鈔票。到底這個數目等於多少港元？由於津巴布韋政府改革貨幣體制，該款鈔票已經停用，換言之就是一文不值，但無論如何，這亦貫徹搞笑諾貝爾的原則。

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（綜合報道）