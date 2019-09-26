韓國華城連環殺人案疑犯李春在照片曝光　長相與當年模擬圖極相似

韓國華城連環殺人案在事隔33年後被警方驗出重要線索，並在9月19日召開記者會宣布當年其中3宗姦殺案物證DNA，與獄中服刑犯李春在（이춘재）符合。韓國節目25日公開李春在長相，發現他的長相與當年疑犯模擬圖極為相似，令外界震驚。

李春在長相與當年嫌犯模擬圖極為相似（點圖放大瀏覽）↓↓↓

韓國節目《實話探查隊》昨（25日）公開了李春在真實長相，1988年警方曾根據目擊者的描述繪製出疑犯的長相並釋出模擬圖，根據MBC news報道，該節目公開了李春在的高中畢業照，只見照片中李的五官細長，與過去模擬圖的兇手長相類似。

節目中採訪了李春在的母親及鄰居，李春在母親表示完全沒有看過當年的模擬圖，並且堅決否認兒子是華城連環殺人案的兇手，她表示過去兒子殺了小姨子是因為一時氣憤，她認為兒子非常乖巧，甚至還在獄中會面時跟她道歉。而李春在的鄰居也說他是一個乖巧的人，每次見面都會打招呼，因此對整件事非常驚訝。

目前警方也針對該案組成57人小組調查，雖然李春在全面否認犯案，但警方仍會針對DNA做進一步的調查，並持續審訊相關人士。

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