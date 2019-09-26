蘋果與迪士尼合併？Disney CEO爆驚世計劃：如喬布斯未死或已成事

蘋果（Apple）於近期舉辦的秋季發表會上，正式為串流媒體服務Apple TV+揭開序幕，與此同時，為避免利益糾葛，迪士尼總裁艾格（Robert Iger）也卸下了長達8年的蘋果董事職務。

辭去蘋果董事的職務後，時尚雜誌《浮華世界》（Vanity Fair）上刊登了一篇從艾格新書摘取的回憶錄，其中提到假使喬布斯（Steve Jobs）還活著，蘋果與迪士尼兩家公司可能會合併。

時尚雜誌《浮華世界》（Vanity Fair）上刊登了一篇從艾格新書摘取的回憶錄，其中提到假使喬布斯還活著，蘋果與迪士尼兩家公司可能會合併。（視覺中國）

「如果喬布斯還在世，蘋果與迪士尼會合併。」

艾格與喬布斯誠摯的友誼，過去一直為各大媒體所報導。兩人的關係始於彼思（Pixar）收購案。在艾格剛出任執行長時，喬布斯與迪士尼的關係已掉至冰點，而他卻成功打破僵局，並與喬布斯建立起深厚的友誼。

某一天，他更大膽透過一通電話，向喬布斯提出收購彼思的想法。超乎他預料的是，喬布斯沒有掛他電話，或者當場回絕這個提案。最終，迪士尼董事會以9比2通過收購案，2006年用74億美元的價格，將彼思納入麾下。

套套經典 一個圖輯重溫彼思動畫作品（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 9 + 8 + 7

艾格吐露，當時喬布斯曾私下告訴他癌症復發的事，希望他在完成收購前重新思考，或者取消這筆交易。「你不會期望在人生的後半段，還能發展這種親密的友誼，但當我回顧擔任執行長的時光，與史提夫（喬布斯）建立的關係就是我最開心、最訝異的事之一。」艾格回憶道。

艾格表示，他們可以毫無罣礙地批評彼此，或者反駁對方的說法，雙方都不會介意：「我非常高興史提夫願意成為朋友，而不僅僅是位一位最有影響力的董事。」

2011年夏天，喬布斯與妻子羅琳來到洛杉磯與艾格夫婦共進晚餐。艾格描述，當時癌症病魔纏身的喬布斯十分瘦削，看起來毫無氣色、聲音低落。席間敬酒時，喬布斯舉起酒杯：「看看我們辦到了什麼，我們救了兩家公司！」

每當迪士尼取得一次成功時，艾格都會想起喬布斯，希望他可以一同見證這一刻。他相信，如果喬布斯還在世上，迪士尼會和蘋果合併，或者至少他們會認真地討論這個議題。

分析師已關注迪士尼與蘋果合併多年，然而現在兩家公司都已太過龐大。（視覺中國）

兩大巨頭合併 政府可能不會坐視不管

根據《CNBC》報道，在艾格親自吐露這個可能性前，分析師就已關注迪士尼與蘋果合併多年，然而現在兩家公司都已太過龐大，蘋果市值逼近1兆美元；迪士尼市值也達到2,460億美元。

若蘋果與迪士尼合併，將締造有史以來最大規模的收購案，在美國政府逐步加強對科技巨頭審查的現在，儘管艾格述說了這樣的假設，實際合併與否可能並非兩間公司說了算的事。

但若撇開政府的干預，擁有絕佳硬體載體，對影視服務抱持興趣的蘋果，浸淫影視娛樂多年，期望進軍影音串流的迪士尼，的確是彼此最佳的合作夥伴。而從消費者的角度來講，蘋果、迪士尼雙劍合璧能激盪出怎樣的火花，也令人不禁想親眼瞧瞧這樣的未來。

延伸閱讀 :

蘋果失守兆元市值，全因Apple TV+優惠殺很大

不跟影視大佬硬碰硬，蘋果Apple TV+祭出佛心價格背後沒說的事

【本文獲「數位時代」授權轉載。】