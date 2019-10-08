日本7-11出原創新書惹業界熱議　搶飯碗還是鼓勵閱讀互惠互利？

雖然日本各大便利店都有在販售書籍，但與眾不同的7-11卻出版了自己集團的「原創新書」，這一舉措有何目的呢？其長遠的眼光令行業內外人士紛紛驚嘆不已。

最近，日本出版界開始出現了不符合常理的新火爆形式——在百元店和便利店中誕生了「暢銷書」。在這樣的情況下，日本最大的便利店7-11將從10月開始發售集團限定原創書籍系列。讓我們來了解一下最新動向。

書在百元店、便利店很暢銷

目前，日本全國共有1萬1446家書店（截止至5月1日）。實際上擁有店舖的數量為1萬174家，與20年前的2萬2296家書店的數量相比，幾乎減少了一半。其中，過去佔一半以上比重的個人經營等小規模書店的比重正在下降。

有些人將這種狀況指為出版業的不景氣，但事實上並非如此，換了擺放的地方就變成了暢銷書，這是無法按照常識解釋的有趣動向。當然，這其中大概隱藏了與書店銷售的相互作用使得出版更加活躍的可能性，十分值得深入了解。

例如，日本百元店的大創百貨（DAISO）：

日本大創（DAISO）百貨商店。（daiso-sangyo.co.jp）

由「大創出版」擔任策劃，以每冊100日圓的價格在大創內銷售書籍——鋼筆字帖、益智題、幼兒讀物等大受歡迎。每年發行約1700萬本，累計發行數量已達到2億。據悉，編輯部甚至有人說「如果賣不出100萬冊就是失敗之作」。

而相對於以策劃為中心的大創，以「作者」為中心的，則是便利店。芝麻出版社為全家（FamilyMart）、羅森（LAWSON）、MINISTOP、NewDays供應書籍，作為「全家自選BOOKS」、「On-Demand書自選with E-Book」等，對過去的人氣作品進行包裝。在這些便利店裡，普通書店的作品也被放進簡易販賣箱裡陳列，現在已經佔據了雜誌架的相當一部分。

日本書店數量大減，但放在便利店售賣的書籍卻很暢銷。（視覺中國）

與書店書籍的相互作用

而走原創路線的7-11得到了重點關注，SEVEN & i 出版社企劃編輯了「領導人物語錄」系列，作為集團限定的原創書籍。雖然這是在書店和亞馬遜上完全不流通的限定作品，但自創刊以來的3年半時間內，累計發行數已突破215萬本。

在3大便利店巨頭中，全家有1萬6507家（截止到今年8月底），羅森有1萬4659家（截止到當年2月底），7-11有2萬1034家（截止到今年8月底）。雖然各個便利店經營的店舖規模有著顯著的差異，但即使一個店舖只銷售2-3冊，也需要3萬冊以上的初版印刷數量。

事實上，7-11的「領袖人物語錄」系列中，堀江貴文（事業家）、中野信子（腦科學家）、小林弘幸（順天堂大學醫學部教授）等人的作品極具人氣，初版就印刷了5-6萬本。

SEVEN & i 出版社的書籍（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

雖然也有人指出這種新書銷售方式是「書店的威脅」，但業內人士表示「並非如此」。通過不與書店競爭的形式推出原創作品，結果不僅是作者的曝光度增加，還可以期待在書店流通的作品的銷售額上漲。

7-11每日的來店人數共計約2500萬人。的確，以在便利店買書為目的來店裡的人可能很少，但在7-11的2萬多家店舖中都陳列的作品，這樣的曝光效果也不容小覷。如果在路過的便利店裡，每天接觸到帶有作者照片的書，自然會記下長相和名字。去書店的時候，如果那個作者的普通作品是暢銷書的話……產生「買來看看」的想法也不足為奇。

7-11出版「原創新書」的全貌

某業內人士指出：「不是和書店有競爭的感覺，而是互相支持出版文化，使其更加活躍。從便利店的特性來看，高單價的作品很難做。在街頭的便利店中，可以以降低門檻的形式輕鬆接觸書籍，了解到閱讀的樂趣後，在書店購買更正式、更專業的作品，如果能形成這種潮流的話就好了。」在這樣的情況下，據採訪得知，SEVEN & i 集團從10月1日開始，將會創立新限定的原創系列。

為了讓消費者進一步意識到現在是終身學習時代，以「學習」為主題，第一彈是阪上忍著《討價還價的勇氣》，中野信子著《靠近大腦 遠離大腦》，穗積櫻著《睡眠課程》的三部作品定價均為500日圓（未含稅），初版各約發行6萬本。

「用和書店賣的書籍同一品質來製造。將以往5章制定的內容凝練到3章左右的程度，文字的大小適合閱讀，還會配上照片和插圖等，讓讀者享受到視覺上的樂趣。」過去，業界普遍認為「在便利店賣書很難」，但是如今情況發生了逆轉。讓我們持續關注今後的發展情況吧。