萬聖節勁敵？　墨西哥亡靈節輸出世界：異國風味的墳墓派對

10月31日，相信大家都知道是Halloween萬聖節，大家會在這天約實朋友狂歡，扮鬼扮馬。不過，在同一時間舉行的墨西哥亡靈節（Day of the Dead），近年來開始受到世界注目。不少商家趁着萬聖節，加入墨西哥亡靈節的元素，打造出新的節日題材推出商品。 2017年上映荷里活動畫電影《玩轉極樂園》（Coco），更加掀起全球對於亡靈節的一時熱潮。 墨西哥亡靈節在全世界，尤其是歐美國家，成為萬聖節以外，派對節日的另類選擇。

墨西哥亡靈節是一個宗教節日嗎？（Getty Images）

亡靈節：墨西哥版的萬聖節？

每年的11月1日及2日是墨西哥亡靈節（西班牙文：Día de los Muertos）。亡靈節的民俗儀式，其實早於西班牙人到達美洲前已經存在。15世紀，西班牙人開始殖民美洲，同時帶入天主教文化及習俗，並與當地的原始民俗傳統融合。

於是，意義相近的墨西哥亡靈節也跟隨天主教習俗中的諸聖節，禮定俗成在每年的11月1日至11月2日慶祝。

萬聖節、諸聖節與諸靈節 宗教意義的大不同： 天主教會的習俗中，11月1日是諸聖節（All Saints' Day），紀念各位聖人，11月2日則是追思所有亡者，為他們祈禱的諸靈節（All Souls' Day，又稱「追思已亡節」）。而我們現在通俗慶祝的10月31日，即是「諸聖節前夕」（All Hallows Eve），英文Halloween據說是愛爾蘭口音「All Hallows Eve」的誤讀。 至於為何天主教會會在11月頭兩天，慶祝諸聖節及諸靈節？有說是因為古時的愛爾蘭人以11月1日為新年，並認為宇宙法會在除夕夜暫停，去世的亡靈會回到人間。天主教會於9至10世紀便慢慢在此期間紀念逝者。 所以，現今我們在10月31日慶祝的通俗「萬聖節」，在天主教禮儀角度來看，是提早一日慶祝了。

與逝者一起慶祝的「墳墓派對」

在傳統的亡靈節，墨西哥人會在墳墓前放上先人生前喜愛的食物、飲料。家庭還會搭建私人靈壇、清潔及裝飾先人的墳墓。

墨西哥亡靈節，正好表現了傳統*阿茲特克（Aztec）文化與天主教宗教禮儀的結合，亦將墨西哥亡靈節變得別具在地特色，與其他國家慶祝萬聖節的方式區分開來。亦因為亡靈節脫胎自墨西哥原居民風俗，本土意象甚濃，我們不能把亡靈節，視為「墨西哥版」的萬聖節。

阿茲特克文明（Aztec）：大約在14世紀至16世紀生活在墨西哥中部的前西班牙殖民時期文明。阿茲特克帝國首都特諾奇提特蘭（Tenochtitlan）的遺址，便是坐落於今日墨西哥城（Mexico City）的地下。當時的居民稱作墨西加人（Mexica），便是今天墨西哥（Mexico）國名的由來。

墨西哥的原住民文化即使經歷幾百年的殖民時期，也未有消失殆盡。（Getty Images）

不過，在墨西哥亡靈節期間看到色彩斑爛的佈置、參加者的載歌載舞，我們很難將它與死亡連繫在一起。

但其實，在墨西哥人的傳統文化當中，死亡並不可怕，因為他們認為這只是生命周期的一部分，逝者依然活於在世者的精神記憶之中。所以人們不應「祭祀」死去的人，而是「迎接」他們。而亡靈節，便是他們可以回到人間的時刻，在世者與親人亡靈歡渡這個節日。

從墨西哥走向國際 電影帶動年輕人熱潮

到了今天，墨西哥人會在亡靈節期間走到街頭熱烈慶祝，有大型巡遊、表演，與傳統慶祝迎接先人亡靈的喜慶氛圍相結合，成為現代意義中的真正派對。

因為與全世界人所熟知的Halloween萬聖節日期一樣，配合墨西哥亡靈節的熱鬧氛圍的內在活力，亡靈節近年慢慢開始成為全球各地商家在萬聖節期間的派對取材。

加上2017年全球大熱的荷里活動畫電影《玩轉極樂園》（Coco），講述有關墨西哥亡靈節的故事，更加將這項被聯合國教科文組織列入文化遺產名錄的本土節日，推向國際，深受新一代年輕人歡迎。

《玩轉極樂園》（Coco）的大熱，自然是將墨西哥亡靈節成功推向世界的轉捩點。（網上圖片）

居住在瓦哈卡州（Oaxaca）的加拿大人類學家Shawn Haley認為，今天的墨西哥亡靈節，慢慢成為一個「*雅皮士萬聖節」（Yuppie Halloween）。

雅皮士（Yuppie）：意指擁有良好教育背景、收入高、喜歡追求時尚的城市青年。Yuppie即是英文Young Urban Professional的縮改寫。

「少許怪異、具異國情調」，Shawn Haley這樣形容不少年青人對墨西哥亡靈節的觀感。「墨西哥以外的人開始慶祝（亡靈節），但這是關乎在世的人，多於逝者。」

亡靈節的活動已不止限於傳統的「迎接先人回來」。悉心打扮的派對活動，為節日增添年輕活力。（VCG）

譬如在美國，尤其是中西部鄰近墨西哥、拉丁裔居民聚居的地方，越來越多酒吧、餐廳在十月開始，便以墨西哥亡靈節為主題，主打墨西哥美食如玉米脆片（nachos）、卷餅（tacos）、龍舌蘭（tequila）等。

在室內佈置上，不少餐廳、商店未必會用上以往常用南瓜、蝙蝠等「見慣見熟」的萬聖節裝飾，反而想搞搞新意思，掛上一些墨西哥紙雕（papel picado）、*卡翠娜骷髏頭（la Calavera de la Catrina）、靈壇裝置等，添上新鮮感，為顧客帶來「不一樣的萬聖節」。

*卡翠娜骷髏頭：墨西哥刻版畫家José Guadalupe Posada於1913年所創造的錫版畫角色，是常見於亡靈節的鬼神造型。卡翠娜是穿着華麗女裝的骷髏，已成為墨西哥家喻戶曉的虛構人物。

不同造型的卡翠娜骷髏頭（la Calavera de la Catrina）。（網上圖片）

廣告公司Circus觀察社交網站平台的數據，得出了一些有趣現象。在2014年，社交平台提及過「Halloween」的帖文及回應次數，比起「Day of the Dead」多出51%。可是，在2018年，提及過「Day of the Dead」的次數則比「Halloween」多出9.5%。

有商家趁亡靈節推出骷髏朱古力。（VCG）

這可能是因為2017年底上映的《玩轉極樂園》熱潮所致。但無論如何，配合Halloween萬聖節的氛圍，令這個很「墨西哥」（Mexican-ness）的亡靈節，以及連帶的本土墨西哥風俗文化，已然順利輸出國際。

所以，當每一年的10月31日，與友伴歡渡萬聖節之時，我們都以南瓜、糖果作裝飾，略嫌沉悶。今年不妨搞搞新意思，嘗一口龍舌蘭酒、蘸上Salsa醬的玉米脆片，播起墨西哥Mariachi音樂，來一個拉美風味的「萬聖節派對」。