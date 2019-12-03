科學研究：有朋友的牛較健康　乳牛「有名有姓」產量高？

人需要朋友，牛也是。 在現代畜牧業中，科學家們會透過更改乳牛的基因組來繁殖出產乳量較多的牛，在這樣的大量繁殖下，每一隻牛也長得愈來愈像，讓初進入牧場的民眾看得眼花撩亂，分不清楚哪一隻是哪一隻。

雖然人們在分辨牛隻上有障礙，但牛隻本身一點都沒有（ Luca Basili／unsplash）

長得都很像？不，牛自己分得出

雖然人們在分辨牛隻上有障礙，但牛隻本身一點都沒有，牠們分得出彼此的不同，也會有比較喜歡親近的「牛友」，在乳牛的世界中尤其如此，牠們彼此的姊妹情會影響到自己的健康。

研究「牛友」的歷史不長

然而，有關「牛友」的研究歷史不長，過去數十年來，牛隻行為學研究都把重點放在研究牛之間的衝突，因為衝突會造成牛隻受傷，進而影響到經濟價值。不過，隨着牛隻繁殖技術的進步和興盛，被圈養的牛隻數量增加，彼此在農場的生存空間變小，連帶產生的壓力也讓農人想進一步了解怎麼幫牠們紓壓，讓牠們更適應農場的生活。

從吃草和互舔來觀察

於是，「牛友」相關研究就出現了，而且研究人員發現，牛的友情表現在兩個地方：吃草和互舔上。

和牛友待在一塊 比較平靜

在一份聚焦於英國畜牧業的研究中，研究人員發現，超過一半以上的牛會特意和自己選擇的牛友一起吃草和休息。在實驗中，研究人員把牛隻分成了兩群，一群能和自己喜歡的牛友待在一塊，一群不行，結果發現第一組的牛心跳率比較低，也不會出現踩踏、甩頭、踱步或搖動等不安的動作，第二組則不是如此。一言以蔽之，能和朋友待在一起的牛比較平靜，沒那麼躁動不安。

研究人員發現，超過一半以上的牛會特意和自己選擇的牛友一起吃草和休息。（《快D啦牛牛》劇照）

為了產生連結而互舔

至於在牛隻互舔這方面，研究人員早就觀察到牛隻會舔對方的頭頸和背部，背後的原因和黑猩猩互相幫對方理毛有點像──為了連結。幾年前，研究人員在觀察奧地利西門塔爾（Simmental）牛後發現，被舔的牛隻心跳率會下降。

一隻負責舔，一隻被舔

而在肯尼亞，肩峰牛（Zebu）會看牛舔，但不會互舔。研究人員發現，住在肯亞Athi平原的31頭肩峰牛中，牠們大部分都會找熟悉且親近的牛友來舔，而在牠們的友情中，通常由一隻負責舔，另一隻則固定接受對方的好意。

領頭牛不一定最多牛想舔

不過，這種「舔&被舔」的關係和牛群的社會階級沒有關係。領頭的肩峰牛並不是最受歡迎、最多牛想舔的對象，不過，研究人員也無法確定是什麼原因讓特定的肩峰牛容易被舔。無論如何，肩峰牛間的友情可以維持好幾年。

在肯尼亞，肩峰牛（Zebu）會看牛舔，但不會互舔。（ Mulan Wu／unsplash）

野生牛群守望相助

牛的友情也不只出現在被豢養的牛隻上，野生牛之間也會發展出友情。舉例來說，年長的公水牛之間會發展出守望相助的友情，畢竟在危機四伏的野外環境中，大家聚在一塊比較能避免獵食者的攻擊。

住在一塊比較聰明

除了聚在一塊可以守望相助，研究人員也發現，牛隻們住在一塊會變得比較聰明。在一份 2014年由加拿大英屬哥倫比亞大學發布的研究中，研究人員發現獨居的小牛在解決認知技巧任務上，表現來得比群居的小牛差。

研究人員發現獨居的小牛在解決認知技巧任務上，表現來得比群居的小牛差。（ Jake Fagan／unsplash）

小牛找牛奶實驗

在其中一項實驗裏，研究人員設計了一款Y字型迷宮，一邊的底端擺了裝有牛奶的白色瓶子，另一邊則擺了什麼都沒裝的黑色瓶子。緊接着，研究人員讓過着群居生活的小牛和過着獨居生活的小牛去找牛奶，兩組牛花了差不多的時間找到白色瓶子內的牛奶。

過群居生活的牛 適應力更高

然而，當研究人員把牛奶從白色瓶子移到黑色瓶子中時，過着群居生活的牛比過獨居生活的牛還快找到牛奶，顯示過群居的牛心態更靈活，適應力也更高。

在研究人員設置的迷宮中，過着群居生活的牛比過着獨居生活的牛更快找到牛奶，顯示過着群居生活的牛心態更靈活，適應力也更高。（ Anita Austvika／unsplash）

兩周不見 就會忘記對方

至於牛之間的友情能持續多久呢？

研究人員發現，如果牛沒有常常跟牛友見面，其實只要大約兩周就會忘記對方，也不會再向對方表示友好之情，自然也不會產生正面的影響。這樣的發現對大型酪農場來說非常重要，因為他們每年大約會替農場內的乳牛重新分組4至12次。有鑑於沒朋友的牛會出現壓力徵狀，阻礙牛隻之間的友情似乎會加劇牠們的痛苦。

有名字的牛產乳量高

幸好，還有人可以當牛的朋友，人牛之間的友情也會影響牛隻的產乳量和滿意度。2009年，在一份訪問超過500位英國酪農的調查中，研究人員發現有被人取名的牛產乳量比沒有名字的牛多超過 258公升。

【本文獲「地球圖輯隊」授權轉載，原文發表於此。】