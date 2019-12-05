烏克蘭家貓偷爬進BB車趴在9個月大女嬰臉上　母發現時愛女已窒息

許多家中有養寵物的家長一定要特別注意牠們的動向，雖然寵物或許無意傷人，但一不留意仍可能會釀成大禍。烏克蘭近期發生一起離奇死亡案件，一位媽媽將9個月大的女兒放在後院的嬰兒車後便去做家事，沒有發現家裏的貓咪偷偷爬進嬰兒車裏，趴在女兒的臉上，等到她忙完後女兒已經窒息，雖然媽媽緊急將她送往醫院，但女嬰仍不治身亡。

許多家中有養寵物的家長一定要特別注意牠們的動向，寵物或許無意傷人，但一不留意仍可能會釀禍。（VCG）

根據英國《鏡報》報道，這起事件發生在烏克蘭利波韋茨基（Lipovetsky），22歲的年輕媽媽斯涅札娜（Snezhana）和丈夫亞歷山大（Alexander）育有一個9個月大的女兒亞歷山德拉（Alexandra），當時斯涅札娜將亞歷山德拉放進後院的嬰兒車裡，便繼續在屋內做家事，等到忙完家事後，她發現家中的其中一隻寵物貓正趴在亞歷山德拉的臉上，靠近一看卻發現她已經沒有呼吸了，當下斯涅札娜急忙打電話叫救護車將女兒送往醫院，可惜緊急搶救後亞歷山德拉仍不治身亡。

醫護人員哈雷娜（Halyna Zakharchuk）表示：「我們發現嬰兒處於臨床死亡狀態。我跑到那裡，救護車很快就趕到，我們試圖搶救她30到40分鐘，但仍舊無能為力。」

事後警方表示已將亞歷山德拉的屍體送往檢驗，警察帕夫洛（Pavlo Darmorgrai）說：「專家初步判定是窒息，我們沒有對母親採取任何措施，我們了解這對家庭而言是一個嚴重的心理問題。」

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