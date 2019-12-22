土耳其伊斯坦堡島嶼「旅遊黑幕」　馬匹負傷拉車　400隻過勞垂死

前往耳其大城伊斯坦堡旅遊的經典行程之一，是搭船到禁止車輛進入的王子群島（Princes Islands），再乘坐馬車穿越松林，經過土耳其作家們居住的典雅宅邸。不過，伊斯坦堡市政府20日宣布，島上的馬因過勞和疏於照顧而垂死，因此禁乘馬車三個月。

土耳其國會一個委員會10月提出報告指出，群島上每年約有400匹馬因過勞和疏於照顧而垂死。保護動物人士說，實際的數字是兩倍。他們說，島上拉馬車的馬罹患疾病、營養不良和疏於照顧，呼籲業界人士採用感覺較為不浪漫，但較人性的電動車取代馬車。

投入「別乘馬車，馬都快死了」運動的埃蒂爾克（Elif Erturk）說：「馬匹被當成無生命的工具，與巴士等交通工具沒差別。有些馬因為過勞和營養不良受傷，也沒有獲得救治，因而死亡。」

土耳其國會一個委員會10月提出報告指出，群島上每年約有400匹馬因過勞和疏於照顧而垂死。（AP）

法國媒體記者上月前往王子群島的最大島「大島」（Buyukada）上建於2006年的馬廄採訪，馬匹就站在自己的糞便上，馬廄旁邊有馬的骸骨散落在地上。厄特克說：「馬廄有如災難現場，滿是垃圾。只要是活的生物，都不可能在那裏存活。」

王子群島上沒有獸醫或動物醫院，有法國媒體記者親眼目睹身上有傷口的馬還在拉車。上周，大島上埋葬了81匹馬，牠們死於致命的呼吸道疾病馬鼻疽。自2017年爆發疫情以來，已造成數百匹馬死亡。伊斯坦堡市注意到事態嚴重，不僅宣布禁乘馬車3個月，並將拆除非法馬廄和建新的隔離區。

關懷馬匹福祉人士指出，儘管王子群島已是馬鼻疽疫區，但業者仍繼續用船把馬運到島上。厄特克說：「我們用照片記錄，去年有200匹馬被運到島上，沒人理會禁令。」在王子群島四個主要島嶼正式登記的馬約有1000匹，但保護動物人士說，還有1000匹非法飼養的馬。土耳其保護動物協會的古利亞爾（Sultan Gulyar）說：「在夏天觀光旺季，馬匹被走私到島上，到了冬天就被棄置在森林裏，大部分死亡。」

【相關圖輯】西班牙馬德里「遷徙放牧日」數千綿羊「佔領」市中心人車讓路 （點圖放大）▼

+ 13 + 12 + 11

延伸閱讀：

澳洲人平均存款59萬元 半數人10年才買得起房

美國正式創建太空部隊 川普：彈劾後的一勝

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】