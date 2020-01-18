洗衣機水溫愈高愈好？英研究：「這個溫度」運作半小時最慳電環保

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英國里茲大學（University of Leeds）研究人員發現，用攝氏25度的水洗衣服半小時最環保，衣服釋出較少的微纖維（microfibre）且顏色能維持更久。然而，在快速、較低溫的環境中，衣服真的能夠洗乾淨嗎？

英國《衛報》報道，該研究報告的主要作者科頓（Lucy Cotton）表示，實驗中洗衣機使用的水溫為25度，不過，送進洗衣機測試的衣服並非髒衣服，研究也只測量微纖維跟染料的釋出量。

科頓說：「我們並不是為了清潔度而做測試，這項研究有用之處在於，把洗乾淨與否的責任交給洗衣清潔劑製造商探討。他們能夠讓衣服在冷水、快速的條件下洗乾淨嗎？」

英國廢棄物與資源行動計劃（WRAP）的「愛惜你的衣服」（Love Your Clothes）運動認為，水溫30度就算冷水洗滌。不過，歐盟的永續設計（Ecodesign）2013年規定，新型洗衣機必須有20度的冷水洗滌選項。

根據英國節能信託基金會（Energy Saving Trust），用20度水洗衣服，比用30度的水洗衣服節省40%能源、比40度省66%能源。《Which?》雜誌比較在20度及40度水溫下洗衣服，發現唯一的差別是，橄欖油在20度水溫中洗不掉。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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