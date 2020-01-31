【英國脫歐】糾纏3年走到終點　惟民調顯示社會依然分化

英國即將在當地時間1月31日晚上11時脫歐，成為歷來首個退出歐盟的國家。那些3年前投票支持「留歐」的選民，今天接受脫歐了嗎？英國國內的民情是如何？民調數據顯示，其實英國仍面對一個「約半數選民想脫歐、約半數選民想留歐」的分化局面。

反脫歐民眾1月30日在英國國會外示威，舉牌抗議首相約翰遜（Getty）

若然再有脫歐公投，結果會否不同？

英國廣播公司（BBC）綜合多個民調結果後報道，極大部分在2016年公投支持脫歐或留歐的選民，到了今天仍會維持他們的立場。在2016年支持留歐的選民中，88%認為再有公投的話，他們也會傾向留歐，至於2016年支持脫歐的選民中，86%表明到了今天仍是支持脫歐，意味大部分人的立場仍然不變。

不過，在2016年沒有投票的人當中，則可見更多人現在傾向留歐，當中53%支持留歐、26%傾向脫歐。

BBC指出，綜合多個民調結果來說，估計現在整體支持留歐者為53%、支持脫歐者為47%，但報道也指出，由於差距不大，很難說大部分選民都希望留歐，反而是顯示兩邊的支持者差不多各佔一半。此意味英國社會就脫歐議題的立場依然分化。

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對未來經濟的預期明顯轉差

不過，民調也可看出民眾對未來經濟的預期與3年前不同。民眾對脫歐後經濟的樂觀程度明顯轉差，在2016年9月，調查機構NatCen的結果顯示，約45%受訪者認為英國經濟會因脫歐變差，30%認為會更好，但到了近日，這個數字明顯有變化，56%認為經濟會因脫歐轉差，僅21%認為會更好。