【武漢肺炎】德國美國專家稱無症狀也可人傳人　正研究如何偵測

新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情擴散，多國醫學專家曾指出，病患出現症狀以前，病毒就可能傳染他人，但沒有獲得科學佐證。德國研究團隊1月30日發表最新論文，分析5宗病例，證實上述理論。美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）所長弗契（Anthony Fauci）對此表示，「毫無疑問，無症狀傳染正在發生。」

德國醫療團隊30日在《新英格蘭醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine）發表最新成果。他們分析國內5宗病例指出，人們感染新型冠狀病毒、尚未出現症狀以前，就可以傳染他人。研究第一作者羅特（Camilla Rothe）向CNN表示，「他們（病患）只是一起工作，一起去公司的食堂。」

多國醫學專家曾指出，病患出現症狀以前，冠狀病毒就可能傳染他人（新華社）

根據研究，一名上海女性1月16日接待從武漢前來探望的父母，她19日飛往德國，連續3天在慕尼黑近郊參加研討會。一家人相處期間非常健康，沒想到爸媽回家以後確診新型冠狀病毒，女子出差期間無症狀，22日回國時才在機上發生不適，回到中國確診感染。

女子確診以後，緊急通知研討會與公司，曾與她同車的2名德國員工2天後都出現發燒、喉嚨痛與咳嗽等症狀，確診感染武漢肺炎。一周以後，另外2名德國員工也生病確診，他們沒有參與研討會，但曾與第一名感染的員工相處。據了解，4人病情都不嚴重，但為了避免疫情傳染，目前都正住院隔離治療。

截至2月1日，武漢新型冠狀病毒的感染病例已近1.2萬宗（Reuters）

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美國疾病管制與預防中心（CDC）國家免疫與呼吸疾病中心主任梅森尼爾（Nancy Messonnier）30日表示，如果某人感染新型冠狀病毒，但沒有出現任何症狀，篩檢結果可能呈現陰性，當局正密切研究，是否能夠在無症狀的情況之下偵測出病毒。

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