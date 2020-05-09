【新冠肺炎】疫情之下　沙特宮鬥層出不窮

如今的沙特既有疫戰要打，也得處理宮廷鬥爭的煙硝味。截至5月8日，全國共有31,938例確診，209例死亡，醫護人員全副武裝、上緊發條；另一方面，安全部門也整裝待發，並在王儲薩勒曼（Mohammad bin Salman Al Saud）一聲令下，開始了新一波反腐肅清，被逮捕者不僅有王儲的叔叔，也包含前任王儲及其兄弟，更波及674名政府僱員，時至今日仍在進行。

無獨有偶，過去據傳被薩勒曼所軟禁的巴斯瑪公主（Basmah bint Saud bin Abdulaziz Al Saud），也在4月16日發出一則推特，證實自己正被國王與王儲監禁，並對新冠疫情的爆發深感擔憂，表示自己缺乏妥適的醫療照顧。這則推特雖在發出幾個小時後旋遭刪除，卻仍引發軒然大波。

伴隨疫情的狂風，反腐與囚禁醜聞就如大漠中的沙礫，捲起了漫天塵暴。

王儲薩勒曼在疫情爆發後，開始了新一波以反腐為名的政治清洗。（Getty）

艱難的世代交替

沙特針對皇室成員的反腐行動始於2017年，但導致此般結果的遠因，卻深烙在建國的歷史結構上。

自1750年成立酋長國到1932年宣布統一，沙特的建國之路走了近200年，如今已是國土面積位列世界13的中東大國。在其擴張過程中，仰仗的不僅有軍事征服，更有部落聯姻，以沙特國父伊本・沙特（Ibn Saud）為例，其共有22名公認的合法妻子，為其誕下近百位子女，故到了孫子薩勒曼王儲這代時，全沙特已有超過千位王子。

上述現象雖象徵了沙特家族的枝繁葉茂，卻也直接導致族人奪位不休、王室成員生活腐敗等陰暗現實。以接班人之爭為例，沙特長年奉行兄終弟及的傳統，原因除了國父伊本·沙特子嗣繁茂外，也有擔憂第三代人數過多、不知擇誰方可服眾的焦慮。但世代交替總要到來，只是過程註定艱辛。

當今國王薩勒曼（Salman of Saudi Arabia）是國父伊本·沙特的第25子，在2015年時以80歲高齡接班。繼位之初，其根基未穩，政壇放眼望去，皆為前國王阿卜杜勒（Abdullah bin Abdulaziz Al Saud）的人馬，故而立了60歲的王弟、伊本・沙特第35子穆克林（Muqrin bin Abdulaziz）為王儲；然而三個月後，其忽然發佈詔令，宣布廢除穆克林的王儲之位，改由侄子納耶夫（Muhammad bin Nayef）親王取代。

薩勒曼國王以80歲高齡繼位，隨後便着手安排跨代接班。圖為其於2019年10月接待普京之景。（Reuters）

此次改易王儲，一是象徵沙特正式開啟世代接班進程，二是納耶夫親王與國王薩勒曼同屬蘇達里派（Sudairi Clan），皆為出自伊本·沙特之妻親胡薩·蘇達里（Hussa Sudairi）血脈的皇室成員，故能視作國王已坐穩寶座、與阿卜杜勒派相抗禮的象徵。然而，君心似海，外界此時尚不知曉，國王其實醉翁之意不在酒。

2017年6月21日，薩勒曼國王發佈了驚天詔令，廢除納耶夫王儲之位，改立自己的第八子本·薩勒曼為接班人，同時交接國防等執政大權，令王儲成了沙特的實質掌權者。到頭來，穆克林與納耶夫都是移花接木的障眼法，國王一開始便屬意自己的直系血脈，只因擔憂樹大招風、木強則折，這才故佈疑陣。

王儲的奪權之路

而薩勒曼王儲掌政半年後，於2017年底開始了反腐行動，剎那間，王室成員人人自危。綜觀沙國的政經情勢，王儲推動反腐，除了藉此樹立民間威望與充盈國庫外，更大的動機應是掃除接班障礙，尤其是針對第三代王子中的潛在接班人選及其黨羽。

於是前王儲穆克林之子本·穆克林（Mansour bin Muqrin）、前王儲納耶夫、巨賈本·塔拉勒（Al-Waleed bin Talal）王子、前國王阿卜杜勒之子們紛紛落網，本・穆克林甚至在與心腹搭機逃離沙特時，於也門邊境離奇墜機身亡。王儲之母法赫達王后（Queen Fahda bint Falah）也因反對王儲政治清洗，而遭軟禁。

薩勒曼在成為王儲後，開始以反腐為名，大肆逮捕王室成員與宗教領袖，進而鞏固自己的權力。（Getty）

這場反腐政治風暴於2019年1月30日宣吿結束，期間共有500多名王室成員、政要、富商、宗教領袖被捕，2,000多個國內賬戶被凍結，追繳回1,070億美元。阿卜杜勒派已然潰散，王儲權力深入各大安全部門，成功自第三代王室中脱穎而出。

此次疫情下的新一波圍剿，首先用的則是密謀政變的名目，落網級別最高四人分別是：薩勒曼國王之胞弟阿卜杜勒・阿齊茲（Ahmed bin Abdulaziz Al Saud）親王、阿齊茲親王之子納耶夫・本・艾哈邁德（Nayef bin Ahmed bin Abdulaziz）王子、曾於2017年反腐行動中遭殃的前王儲納耶夫、納耶夫之弟納瓦夫・本・納耶夫（Muhammad bin Nawaf bin Nayef）親王。此後王儲又以反腐之名逮捕674名政府僱員，其中有298人最後被拘，審訊至今仍在持續。

此次疫情下的政治清洗，除了凸顯王儲權力的深化外，也暴露出其接班焦慮。儘管王儲已藉2017年那場反腐成功確立威信，卻仍要擔憂來自第三代的背刺；即便阿卜杜勒派已不構成威脅，但曾為同志的蘇達里派仍躍躍欲試。薩勒曼國王本就動過脊柱手術，又曾中風，更在幾年前罹患了阿爾茨海默氏症，故而甫才即位，便急速安排王儲接班，因其能視事的時光已不久遠。換句話說，王儲儘管才34歲，卻可能會在幾年內繼位為王。

此次反腐行動，或可推測為薩勒曼國王身體有變，抑或是被捕的四位王室成員本就圖謀不軌，不論真相為何，薩勒曼王儲又朝權力頂峰邁進一步。

被囚禁的王室女眷

而監禁巴斯瑪公主之舉，則涉及沙特乃至阿拉伯皇室的另一傳統：女眷政治。

阿拉伯國家表面看似限制女性的參政權，實則需倚仗王妃與公主們實現某些政治目標。這些女眷若非外嫁聯姻、維繫父兄的統治正當性，就得以流利外語及合宜裝扮，吸引媒體鎂光燈以促進國家形象。

在前一目標上，聯姻本就是阿拉伯半島普遍的部落傳統。綜觀如今政壇，海灣君主國尤會以聯姻來維繫統治正當性，沙特的沙特家族、科威特的薩巴赫家族（House of Al Sabah）、巴林的哈利法家族（House of Khalifa）、卡塔爾的阿勒薩尼家族（House of Al Thani）、阿曼的賽義德家族（House of Al Said）、阿聯酋的七大酋長家，皆有嚴格的族內通婚傳統，更會外嫁女眷來爭取結盟機會。沙特之所以能統一，部落聯姻居功厥偉。

此外由於阿拉伯國家多予人女權低落、獨裁專政的形象，故適時開放王妃與公主參與公共事務，能發揮一定程度的宣傳效果，即便其往往只是樣板，無法真正與男性平起平坐。以沙特為例，其可謂是形象最父權的阿拉伯國家，但該國的公主與王妃卻時常以公共議題推手之姿出現在媒體報道中。

沙特駐美大使芮瑪公主於2020年2月20日與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）舉行圓桌會議。（AP）

其中珍珠公主（Lolowah bint Faisal）精通英語與法語，不僅代表國家出席各大國際論壇，也曾公開反對沙特國內的女性駕駛禁令；芮瑪公主（Reema bint Bandar Al Saud）是世界銀行顧問委員會的成員，更在2019年被任命為沙特駐美大使，成為該國第一位女性駐外代表；法赫達公主（Fahda bint Saud Al Saud）、麗姆公主（Reem Al Faisal）皆是沙特著名的藝術贊助者；蒂娜王妃（Deena Aljuhani Abdulaziz）更是Vogue Arabia時尚雜誌2016年到2017年的主編。

然而由於女眷的政治身分往往都由父兄安排，故偶會發生女眷因不願遵從規矩而出逃、或是不慎突破界線而受罰的事件。2018年，迪拜的拉蒂法公主（Latifa bint Mohammed Al Maktoum）出逃，並控訴父親阿勒馬克圖姆（Mohammed bin Rashid Al Maktoum）長期虐待自己與姐姐，更揭露父親曾犯下多起謀殺案。結果還沒逃出印度洋就被擄回監禁至今；無獨有偶，阿勒馬克圖姆之妻哈雅王妃（Princess Haya bint Hussein）也於2019年帶着一雙子女出逃英國，原因是丈夫為求政治聯姻，有意安排12歲幼女嫁予34歲的沙特王儲薩勒曼為妻。

哈雅王妃於2019年帶着一雙子女出逃英國。圖為其於2007年與聯合國秘書長潘基文會面之景。（AP）

此次巴斯瑪公主落難，原因或許就在於，其長年扮演了改革者的形象，例如批判沙特的男性監護制度（Mahram）、抨擊宗教警察過度執法、力促改革離婚法等。這些舉措當然都經過王室一定程度的默許；但2019年開始，沙特大力逮捕女權活動家，風向經此變化後，巴斯瑪公主仍持續公開撰文，因而被視作是對薩勒曼政權的挑戰，就此鋃鐺入獄。

疫情之下，沙特舉國沉浸在家父長式的政治氛圍中。2016年起，沙特開始推動2030願景計劃，意在改革仰賴石油的產業結構，更要導正人民全都擠向公共部門、依靠國家養育的歪風；然而如今，政府為了防疫，只能重拾過往話語，強調國家會照顧人民。因而此時的政治清洗，搭配抗疫效果良好的背景主旋律，便更不易引發朝野議論。

病毒雖讓沙特封閉聖地，暫時削弱己身的宗教話語權，卻也無疑是薩勒曼鞏固權威的天賜良機。疫情過後，這方寶座勢必更加穩固。